Par Afifa Dassouli

La Bourse de Casablanca vient de connaître un grand succès avec l’introduction en bourse de CFG Bank. Certes, le principal succès revient à la jeune banque elle-même qui pour le dire simplement a démontré inspirer une grande confiance aux investisseurs institutionnels, personnes morales et physiques. Et pour cause, la création de CFG Bank est issue d’une « success story » d’une équipe de jeunes et grands financiers qui ont fait leur classe dans de grandes banques d’affaires européennes et qui ont créé CFG, une banque d’affaires au début des années 90. Et quoi de plus naturel que cette dernière, qui a fait sa place dans tous les métiers parallèles de la banque, que de franchir le pas vers le concept de banque universelle en élargissant son activité à la banque commerciale !

Créée en 2015, CFG Bank, est venue naturellement sur le marché où l’argent est censé attendre des opportunités de financement, financer sa croissance pour prendre une part de marché plus importante et une place dans le système bancaire. Preuve en est que l’IPO s’est faite par augmentation de capital et de capitaux propres pour accélérer la croissance de la banque.

La réponse à son offre a d’ailleurs, dépassé toute attente, réunissant des milliards de dirhams signe d’une importante profondeur de marché.

Il faut reconnaitre que les grands financiers de l’équipe managériale de CFG Bank, ont bien choisi le moment de l’introduction en bourse de leur banque.

En effet, les politiques de resserrement monétaire intervenues ces deux dernières années, pour maitriser l’inflation, qui ont poussé les taux d’intérêt à la hausse, viennent de mettre fin à leur austérité, présageant naturellement d’une baisse de ces derniers, ce qui permet aux marchés financiers européens qui l’ont anticipé, de connaitre une explosion de leurs cours. Car les outils de placement de taux quand ces derniers grimpent, concurrencent fortement les marchés boursiers plus risqués. Dans le cas contraire, les investisseurs font chemin arrière, à la recherche de rendements plus élevés sur les marchés boursiers.

