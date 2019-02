PARTAGER inwiDays 2019 : L’Afrique à l’heure de la Civictech

Espace d’échange et de débat autour des technologies de demain, ‘‘inwiDAYS’’ vient de se tenir à Casablanca, dans l’objectif de créer une dynamique entrepreneuriale en récompensant les projets les plus innovants. Des start-ups de plus de 15 pays sur le Continent ont en effet participé aux phases qualificatives du concours. Sur les 8 start-ups finalistes, quatre représentent des pays d’Afrique subsaharienne. Toutes ont défendu des projets portant sur la même thématique : La Civictech ! Ce mot nouveau désigne l’ensemble des outils technologiques qui permettent aux citoyens d’être connectés, informés et capables d’agir collectivement dans tous les secteurs de la vie quotidienne. Objectif : avoir un plus grand impact sur le quotidien de la communauté, améliorer ses conditions de vie, faire entendre sa voix, sensibiliser ses membres à différentes causes, etc.

Lors de cette 7e édition de «inwiDAYS», présentations (keynotes) et panels de discussions ont contribué à mettre davantage en lumière les nombreux exemples de réussite de Civictech en Afrique. Des expériences qui ont eu un impact significatif sur les communautés bénéficiaires et qui ont permis de démontrer la pertinence de la technologie dans le développement de l’engagement civique dans plusieurs domaines : transparence de la vie publique, monitoring des services rendus à la population, solidarité, etc : ‘‘Le choix cette année de la Civictech n’est pas anodin. Une véritable tendance est en train de se dessiner au Maroc et en Afrique. La technologie et les réseaux sociaux ne sont plus un moyen de plaidoyer, mais d’action effective et concrète sur le terrain.

L’autre composante, tout aussi importante et stratégique : c’est l’appui et le soutien de l’entreprenariat digital en lien avec la thématique de chaque édition. Et là encore, ce ne sont pas de simples prix que nous accordons. Nous offrons aux porteurs de projet un accompagnement global pour affiner leurs concepts et déployer leurs projets. C’est aussi cela accompagner la transformation digitale au Maroc et en Afrique et c’est aussi à cela que sert notre engagement quotidien pour garantir l’internet pour tous’’, explique Kenza Bouziri d’inwi.

H.Z