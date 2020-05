PARTAGER inwi soutient les solutions digitales innovantes anti Covid-19

inwi continue d’apporter son plein soutien aux initiatives digitales d’entraide et de solidarité citoyennes lancées dans le contexte Covid-19, notamment dans le cadre du programme national HackCovid. L’opérateur s’est inscrit depuis le début de la crise dans une approche multipartenaires.

L’objectif de cette démarche est d’accélérer l’adoption et le déploiement de solutions digitales innovantes et solidaires, capables de contribuer à l’effort national de mobilisation et de lutte contre la pandémie du coronavirus. C’est dans cet esprit qu’inwi prend part à l’initiative « HackCovid» initiée par l’APEBI aux côtés de plusieurs organismes publics et privés (CGEM, l’ADD, l’AUSIM, CNDP, …).

« Notre mission est d’accompagner le développement et la mise sur le marché de projets digitaux innovants et pérennes via un soutien opérationnel et un accompagnement stratégique offerts aux entrepreneurs Marocains. Cette démarche est d’autant plus importante en cette période de crise où le digital joue un rôle central dans la lutte contre les répercussions liées au COVID19 », déclare Rida Chahoud, Manager Open Innovation à inwi.

Parmi les projets retenus dans le cadre du programme HackCovid, plusieurs émanent de startups ayant bénéficié du programme « inwi innov » animé par l’opérateur. C’est le cas, par exemple, de « tbib24.ma », cette plateforme de conseil médical qui met en relation patients et médecins bénévoles pour un avis médical gratuit, et qui enregistre déjà plus de 50.000 visites par jour.

Cette plateforme émane de la startup Linkommunity : « Depuis notre création, et après un passage par inwiDAYS, notre startup propose un réseau communautaire vertical pour plusieurs organisations publiques et privées. Pendant le covid-19 il nous est paru évident de rejoindre l’élan national à travers notre plateforme de conseil médical » déclare Mohamed Alaoui, co-fondateur de « tbib24.ma ».

D’autres projets prometteurs ont vu le jour à travers cette initiative, comme la startup Remoteach qui, avec l’appui de « inwi innov », a déployé son service de formation et de certification des professeurs aux outils de gestion des classes virtuelles. Une initiative qui a déjà à son actif une cinquantaine de professeurs formés et près de 2000 élèves impactés par leur solution.

« Depuis le début de l’état de confinement sanitaire, nous nous sommes mobilisés pour accompagner le corps professoral pour mieux s’adapter au contexte digital actuel. Inwi nous a soutenus pour relever ce challenge et pouvoir supporter des milliers de professeurs dans le déploiement de leurs cours en ligne », déclare Salaheddine Moutacharif, co-fondateur de « Remoteach.ma ».

