Inwi remporte le grand prix « Smart City Africa »

L’opérateur télécoms a reçu le 27 novembre 2018 à Paris, le Grand Prix Smart City Africa pour son projet de déploiement d’un réseau wifi très haut débit dans le tramway de Casablanca. Le prix a été remis à Mme Nadia Fassi-Fehri, Présidente Directeur Générale de inwi dans le cadre du Smart City Forum.

Cet évènement qui s’est tenu à l’Hôtel de ville de Paris a pour objectif assigné de réfléchir aux nouveaux modèles économiques, aux nouvelles pratiques dans les territoires, à l’impact de la révolution digitale sur la ville et récompenser les initiatives les plus innovantes en matière de Smart City.

C’est dans ce cadre que Smart City Forum 2018 a choisi de consacrer le projet baptisé Wifi M3ak (Wifi avec vous) de inwi. Un projet innovant et structurant pour l’avenir d’une métropole comme Casablanca, mené par inwi en partenariat avec Casa Transport, et qui a permis le déploiement d’un réseau wifi très haut débit sur le tramway casablancais, dit-on auprès de l’opérateur.

En tout, inwi a équipé les 74 rames du tramway de la métropole en matériel adapté de dernière génération, résistant aussi bien aux chocs, aux secousses qu’aux diverses conditions climatiques et environnementales, selon un communiqué d’inwi.

C’est ensuite un projet qui répond à un réel besoin chez les Casablancais. Wifi M3ak permet aux 125.000 usagers quotidiens du tramway de bénéficier d’une connexion gratuite, sécurisée et stable, selon inwi.

«En tant qu’opérateur digital global, nous avons une responsabilité centrale : celle d’assurer une connectivité performante pour tous et partout, ce qui constitue le socle de toute application ou service de ville intelligente. Wifi M3ak s’inscrit dans ce cadre. C’est un service structurant pour une métropole comme Casablanca. Un symbole de progrès, de modernité et d’inclusion digitale. Wifi M3ak est un service qui permet aux millions d’usagers du Tramway de disposer du wifi à bord et de profiter pleinement de leur temps de trajet pour échanger, partager, se divertir, apprendre ou s’informer grâce à une connexion continue et stable. C’est donc un projet innovant qui s’inscrit parfaitement dans le cadre de notre engagement à rendre l’internet accessible pour tous et accélérer son utilisation aussi bien sur le mobile que dans les foyers et les entreprises», a déclaré la Présidente de inwi.

LNT