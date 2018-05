PARTAGER Inwi ouvre l’illimité à toutes les offres de prépayé

Inwi, l’opérateur global des télécommunications a annoncé le lancement de l’illimité pour tous. Une véritable révolution pour les communautés constituant le parc prépayé de inwi : que ce soit entre amis, collègues ou membres de familles disposant d’un numéro inwi, échanger librement, sans contrainte et sans limites devient possible avec cette nouvelle offre.

En rechargeant l’offre étoile 8, le client prépayé bénéficie automatiquement d’appels et de SMS illimités vers tous les numéros inwi pendant une durée de validité prédéfinie selon le montant rechargé. Cette offre est accessible à partir de 5 dirhams pour que tous les clients puissent en profiter.

«Inwi est un opérateur agile et innovant avec une priorité stratégique : libérer l’accès à la technologie et à la communication. L’offre *8 marque une vraie rupture sur le marché. Elle permet aux clients prépayés de bénéficier d’un grand confort et d’une grande liberté à partir d’une recharge de 5 dirhams seulement. Cela permettra aux membres d’une même famille, amis ou de simples collègues de rester toujours connectés, d’échanger et de communiquer librement», a expliqué à cette occasion, Hassan Fouda, Directeur Marketing B2C.

LNT avec Cdp