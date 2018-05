PARTAGER Inwi nommé meilleur réseau internet mobile de l’année au Maroc

Selon une enquête de nPerf, plateforme indépendante pour la mesure de la qualité de la connexion internet dans le monde, inwi est l’opérateur ayant offert «l’accès internet mobile le plus performant à ses abonnés durant l’année 2017».

Les tests sont réalisés directement par les abonnés du 1er janvier au 31 décembre 2017. Ils sont ainsi représentatifs de la qualité du réseau Internet telle que perçue par les utilisateurs, selon un communiqué d’inwi.

Dans le détail, le réseau inwi est arrivé premier au niveau national avec un total de 47.050 points. Ce score tient compte de l’ensemble des mesures effectuées dans le cadre d’un test complet à savoir : le débit descendant, le débit montant, la performance de navigation et la performance vidéo.

Le réseau inwi a également enregistré le taux de performance le plus élevé (62,07%) en matière de confort de navigation et de visualisation de vidéos.

«Ce genre de consécration nous encourage afin de poursuivre nos efforts pour offrir aux Marocains, où qu’ils soient, une couverture réseau solide et performante pour leur permettre de communiquer, de se divertir, d’échanger, d’apprendre et d’entreprendre. Elles nous rassurent quant à la pertinence et l’efficacité de notre démarche. L’élargissement, la consolidation et la modernisation du réseau est une priorité stratégique dans le programme d’investissement inwi. C’est la base, solide et fiable, de l’engagement et de la relation privilégiée que nous entretenons tous les jours avec des millions de Marocains partout dans le royaume», explique Mohammed Amor, Directeur Réseaux à inwi.

LNT avec CdP