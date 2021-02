Dans le détail, l’opérateur national est arrivé en tête du classement nPerf avec un score de 64375 points. Ce classement a été élaboré sur la base de centaines de milliers de mesures réalisées par les utilisateurs sur les réseaux mobiles marocains au travers des tests du débit, de la performance de la vidéo et la qualité de l’accès aux services internet : ‘‘Cette consécration de inwi consolide les efforts continus de l’opérateur pour l’inclusion numérique du Maroc et pour offrir une couverture réseau

solide et performante partout au Royaume. Cela représente une preuve concrète de son engagement constant depuis plusieurs années pour le renforcement et la modernisation de ses infrastructures afin d’offrir la meilleure expérience client aux utilisateurs’’, dit-on auprès de l’opérateur inwi pour qui cette consécration consolide les efforts d’investissement consentis par inwi depuis plusieurs années et qui ont permis de mettre à la disposition des marocains une meilleure couverture, une meilleure qualité de service et des solutions très hauts débit adaptées, notamment à travers les offres i-dar.

Au titre de l’année 2020, marquée par une demande exceptionnelle pour les services de communication dans le foyer, – doublée des nouveaux usages dictés par le télétravail et le télé-enseignement – , l’ensemble des capacités très hauts débit de inwi, fixe et mobile, ainsi que les plateformes cloud, ont été redimensionnés pour mieux accompagner l’ensemble des marocains, particuliers et entreprises, explique-t- on auprès d’inwi.

