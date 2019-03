PARTAGER Inwi de nouveau désigné meilleur réseau internet mobile de l’année

Et de deux pour inwi ! L’opérateur digital global a été sacré pour la deuxième année consécutive comme fournisseur de «l’accès internet mobile le plus performant durant l’année 2018 au Maroc», annonce un communiqué de l’opérateur.

C’est la conclusion de l’enquête indépendante nPerf, plateforme référence pour la mesure de la qualité de la connexion internet dans le monde. Pour établir ses classements à travers le monde, nPerf se base sur le résultat de millions de tests et plus d’un milliard de mesures de réseaux mobiles par an.

«C’est une reconnaissance qui confirme le leadership de inwi en matière de qualité de réseau. Recevoir cette prestigieuse distinction deux années de suite, en 2017 puis en 2018, est une preuve concrète de notre engagement constant pour le renforcement et la modernisation de notre réseau», explique Fadoua Bettioui Laroussi, Directeur Planification et Performance chez inwi

Dans le détail, inwi finit sur la première marche du podium avec 53.557 points, en nette progression par rapport aux résultats obtenus en 2017 (47.050 points) et qui avaient également valu la première place à l’opérateur. Ce score tient compte de l’ensemble des mesures effectuées dans le cadre d’un test complet à savoir : le débit descendant, le débit montant, la performance de navigation et la performance vidéo.

Engagé dans un ambitieux programme d’investissement et de modernisation de son réseau, inwi s’est ainsi doté d’un réseau Full 4G. Cet effort permanent d’investissement et d’innovation a également permis à l’opérateur d’amorcer la transition vers la 5G en faisant évoluer son réseau vers la 4,5G, et de réussir la première connexion à plus de 1Gb/s.

«Ce classement nous conforte dans nos choix. Cela nous montre, de manière scientifique et indépendante que nos efforts et nos innovations bénéficient à tous les Marocains. C’est aussi une reconnaissance de l’expertise et de l’engagement de toutes les équipes de inwi pour la mise en œuvre de notre vision d’entreprise : l’Internet pour tous», conclut Fadoua Bettioui Laroussi.

LNT avec CdP