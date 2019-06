PARTAGER Inwi annonce le lancement de son service Mobile Money

Inwi a annoncé le lancement, prévu cet été en avant-première nationale, de son service de Mobile Money et ce, lors du Mpay Forum, tenu à mercredi à Casablanca avec la participation de plus de 200 opérateurs locaux et internationaux des paiements mobiles.

L’opérateur global est, en effet, le premier opérateur télécoms à avoir obtenu l’agrément définitif de Bank Al Maghrib, via sa nouvelle filiale de paiement mobile, indique un communiqué d’Inwi. Le MPay Forum a également été l’occasion de souligner l’apport du Mobile Money dans l’émergence de nouveaux services financiers et digitaux adaptés aux besoins et aux usages des Marocains et ce, comme dans de nombreux pays dans le monde, fait savoir la même source. Fort de la capillarité de son réseau et de la force de sa marque, Inwi permettra à ses clients mais aussi à tous les Marocains, détenteurs d’un téléphone portable, d’accéder à un large panel de services financiers mobiles qui leur permettront d’un clic, de tout faire instantanément (transférer, verser et retirer de l’argent, payer, recharger leur ligne, etc). Le Mobile Money by Inwi offrira une plus grande inclusion financière au Maroc en permettant au plus grand nombre de Marocains d’accéder, partout, à plusieurs services financiers, conclut le communiqué.

LNT avec CdP