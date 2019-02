PARTAGER Des invités prestigieux pour le 18ème FICAM

La 18ème édition du FICAM (Festival International de Cinéma d’Animation de Meknès), organisée par la Fondation Aïcha en partenariat avec l’Institut français de Meknès, aura lieu du vendredi 22 au mercredi 27 mars 2019.

Cette année, toujours avec cette ambition de hisser le Maroc au firmament de la créativité, selon les organisateurs, le FICAM annonce l’arrivée de Didier Brunner (France), Peter de Sève (Etats-Unis), et Michael Dudok De Wit (Pays-Bas).

Après le triomphe en 1997 de La Vieille dame et les pigeons, nommé aux Oscar, Didier Brunner produit en 1998 son premier long métrage d’animation, Kirikou et la Sorcière, réalisé par Michel Ocelot, considéré comme le film qui relance l’animation française. Il produit, Les Triplettes de Belleville de Sylvain Chomet en 2003, Brendan et le secret de Kells, de Tom Moore en 2009 et enfin Ernest et Céléstine en 2012 (César du meilleur film d’animation), tous trois nommés aux Oscar. C’est donc tout naturellement que Didier Brunner reçoit en 2015 le Winsor McCay Award pour l’ensemble de sa carrière.

Peter de Sève est reconnu notamment pour ses nombreuses couvertures pour The New Yorker et la conception des personnages de l’Age de glace, dont l’emblématique Scrat. En 2016, il intègre le Hall of Fame de la Société des Illustrateurs, la plus haute distinction de cette organisation. Actuellement, Peter de Sève conçoit des personnages pour plusieurs projets dans différents studios d’animation.

Réalisateur néerlandais, Michael Dudok de Wit devient célèbre dans le monde de l’animation en 1994 avec Le Moine et le Poisson, César du meilleur court-métrage en 1996. Il réalise par la suite, Père et Fille, Oscar du meilleur court-métrage d’animation en 2001. Son premier long-métrage La Tortue Rouge reçoit le Prix Spécial Un Certain Regard présenté à Cannes en 2016.

A travers les rencontres, les « thés à la menthe avec », les Leçons de Cinéma ou encore les projections, chacune de ces sommités du Cinéma d’animation ira à la rencontre des étudiants, des professionnels et du public marocain pour partager avec eux leurs parcours et leur passion du Cinéma d’animation.

Rappelons que le Maroc est le seul pays arabe et africain à accueillir de telles personnalités du cinéma d’animation international.

LNT