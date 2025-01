L’ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Washington, Youssef Amrani, a pris part, lundi, à la cérémonie d’investiture de M. Donald Trump en tant que 47ème président des États-Unis.

Cette cérémonie s’est déroulée au Capitole en présence de hauts responsables politiques et législateurs américains, de dignitaires étrangers et de représentants du secteurs privé et de la société civile du pays.

À l’issue de cette cérémonie, M. Amrani a rappelé, dans une déclaration à la presse, «les messages forts exprimés dans la Lettre de félicitations adressée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Président Trump, sur l’exceptionnelle relation bilatérale qui lie le Maroc aux Etats-Unis, ainsi que la profondeur historique de l’alliance stratégique bilatérale et ses perspectives d’avenir prometteur ».

Il s’agit d’un partenariat d’exception dont l’ambassadeur n’a pas manqué de souligner la genèse particulière, rappelant que le Maroc a été le premier pays à reconnaître l’indépendance des États-Unis sur la scène internationale.

Le diplomate marocain a, dans la même veine, exprimé la détermination du Royaume à renforcer son partenariat historique avec les États-Unis, identifiant à cet effet des opportunités immenses pour élargir les relations bilatérales dans des domaines clés tels que la sécurité, la coopération économique, les échanges culturels et l’innovation.

«Dans le cadre et la droite ligne de l’élan de progrès ambitieux, soutenu et durable que connaît le Maroc sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la collaboration avec la nouvelle administration américaine ouvre des espaces d’opportunités à fort potentiel pour non seulement consolider notre alliance historique, mais également explorer de nouvelles perspectives de coopération stratégique », a affirmé M. Amrani.

LNT avec Map

