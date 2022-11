Le tribunal de commerce de Ben M’sik Sidi Othman a abrité jeudi la cérémonie d’investiture du nouveau président du tribunal de commerce, en présence du Procureur général près la cour d’appel de Casablanca, et le Wali de Casablanca.

À l’occasion de la cérémonie d’investiture, le nouveau président du Tribunal de Commerce, Mohamed Malagaoui, s’est engagé à améliorer le travail de cette juridiction et contribuer au développement de son travail en élevant la qualité des services rendus, en étant ouvert à son environnement, et assurant les conditions nécessaires pour satisfaire tous les justiciables, soulignant son souci de servir la justice, d’une manière qui garantisse l’adoption d’un état de vérité et de droit, et un ferme attachement aux valeurs et principes de la Constitution,

Cette décision fait partie des nominations approuvées par le Roi Mohammed VI en sa qualité de chef du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, ce qui est lié à la nomination de magistrats dans plusieurs tribunaux du Royaume, au premier rang desquels celui de Casablanca.

