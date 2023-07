La nouvelle Charte de l’Investissement, stratégie marocaine pour encourager les investissements privés dans le pays, a déjà commencé à porter ses fruits, comme en témoignent par exemple les récentes implémentations au Maroc de l’allemand Boehringer ou de l’indien HCL Tech, qui ont tout deux relevé l’utilité de cette stratégie dans leurs démarches. La récente tenue de la 2ème Commission nationale des investissements, présidée par Aziz Akhannouch, et du conseil d’administration de l’AMDIE, bras essentiel de cette stratégie pour les investissements étrangers, qu’a présidé Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de l’Investissement, ont été l’occasion de faire le point sur les avancées obtenues et les projets à venir.

La 2ème Commission nationale des investissements s’est réunie jeudi 20 juillet, pour examiner les projets d’investissement soumis dans le cadre de la nouvelle Charte de l’Investissement. À l’issue de cette réunion, 19 projets portés par des entreprises privées ont été approuvés, représentant un montant total de 31,5 milliards de dirhams (MMDH). Ces investissements contribueront à la création de 11 742 emplois directs et 9 280 emplois indirects dans différents secteurs économiques.

Le secteur de la mobilité électrique est particulièrement mis en avant, représentant près de 71% des investissements engagés, suivi par les secteurs des mines (13%) et de l’automobile (10%). Ces projets témoignent du dynamisme de l’investissement privé au Maroc et de l’efficacité de la nouvelle Charte de l’Investissement qui vise à encourager les initiatives entrepreneuriales et à promouvoir la croissance économique du pays.

Notons que la Commission a attribué le caractère stratégique à 4 projets représentant un potentiel d’investissement de 113,8 MMDH, qui devraient permettre la création de 15 720 emplois directs et 99 000 emplois indirects. Ces projets, en lien avec l’écosystème du véhicule électrique et notamment la batterie, seront examinés par le Comité technique des projets d’investissement stratégiques (CTPIS) avant leur approbation finale.

Au cours de la réunion, le Chef du gouvernement a relevé que cette 2ème Commission nationale des investissements, tenue moins de deux mois après la première Commission, intervient à un moment particulier, marqué par la dynamique importante que connait le Royaume en matière de développement des investissements et de consécration de l’attractivité de l’économie nationale, en droite ligne des Hautes Orientations Royales, ainsi que par la poursuite de la mise en œuvre de la politique gouvernementale dans ce domaine.

Aziz Akhannouch a souligné, à cet égard, que les projets approuvés s’inscrivent en cohérence avec les orientations générales du pays en matière d’efficience énergétique et de promotion du transport durable, ajoutant que le gouvernement œuvre pour la consolidation du positionnement du Royaume au niveau de l’économie et des énergies renouvelables.

Par ailleurs, et toujours dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle Charte de l’Investissement, le conseil d’administration de l’Agence Marocaine pour le Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) a permis de présenter le bilan des réalisations de l’agence pour l’exercice 2022, ainsi que le bilan des réalisations du premier semestre 2023.

L’AMDIE a adopté une approche orientée résultat, mettant l’accent sur la prospection et le démarchage commercial des investisseurs nationaux et étrangers créateurs d’emplois, ainsi que sur la promotion des entreprises marocaines exportatrices à l’international. En 2022, l’Agence a organisé 169 actions promotionnelles orientées vers l’investissement et l’exportation, signé 135 Mémorandums d’entente conventionnés représentant un potentiel d’investissement de 63 milliards de dirhams de CAPEX et contribué à la création de près de 58 000 emplois directs.

Enfin, l’AMDIE a mis en place une stratégie de promotion et de communication qualitative en collaboration avec ses partenaires, afin de développer l’attractivité de l’économie marocaine et de renforcer la marque Maroc comme une marque économique nationale porteuse d’ambition et de confiance.

Ces initiatives s’inscrivent dans les orientations du Roi Mohammed VI pour faire de l’investissement le moteur de la relance économique du Royaume. Les résultats probants obtenus témoignent de l’efficacité des démarches entreprises par le gouvernement marocain pour favoriser l’investissement et le développement économique du pays, s’est félicité le CA de l’AMDIE.

Selim Benabdelkhalek

Quel rôle pour les CRI ?

Le ministère de l’investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques se concentre actuellement sur l’alignement stratégique des Centres régionaux d’investissement (CRI) ainsi que sur la mise en place d’un nouveau dispositif de gouvernance et de gestion. Dans cette optique, un appel d’offres a été lancé pour la réalisation d’une étude visant à définir la feuille de route à suivre.

Cette démarche a pour objectif d’adapter les objectifs et les chantiers stratégiques des CRI aux directives de la nouvelle Charte de l’investissement et à la Stratégie nationale de l’investissement. Il s’agit de mettre en place des plans d’actions opérationnels, en particulier concernant la promotion des territoires et l’impulsion économique, l’attraction des investisseurs, l’utilisation des terrains pour des investissements productifs, et la mise en œuvre de mesures liées au climat des affaires.

Cette adaptation du cadre institutionnel et de gouvernance des CRI répond aux orientations royales, avec un transfert de tutelle des CRI au chef de gouvernement, qui délègue leur gestion au ministère de l’investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques (MICEPP). L’objectif principal de cette démarche est d’accélérer la réalisation des objectifs stratégiques en matière d’investissement, d’améliorer le climat des affaires et de concrétiser les aspirations de la nouvelle Charte de l’investissement.

