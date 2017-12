PARTAGER Un « intrus » oblige un avion nippon à faire demi-tour en plein vol

Un avion de « All Nippon Airways » (ANA) qui opérait un vol entre Los Angeles et Tokyo a dû faire demi-tour en plein ciel à cause d’un passager qui s’était trompé d’avion, a annoncé mercredi la compagnie aérienne japonaise.

Selon les données du vol publié sur le site Flight Aware, le vol NH175 d’ANA à destination de Tokyo Narita a décollé de Los Angeles mardi à 11H36 (19H36 GMT), mais a dû faire demi-tour au bout de quatre heures de trajet, alors qu’il volait au-dessus du Pacifique au sud de l’Alaska, revenant à son point de départ à 19H32 (mercredi 03H32 GMT).

« Selon les procédures de sécurité de la compagnie, le commandant de bord a décidé de revenir à l’aéroport de départ, où le passager a débarqué », a annoncé ANA dans un communiqué. S’excusant auprès de tous ses passagers, ANA a précisé qu’elle « est en train d’enquêter sur la situation pour comprendre comment le passager a embarqué par erreur dans l’avion ».

LNT avec Map