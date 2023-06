Entretien réalisé par Afifa Dassouli

Face au constat que la bourse de Casablanca connait une situation de marché atone et illiquide avec des cours de bourse qui ne traduisent pas la réalité de la santé financière des sociétés cotées, les investisseurs institutionnels ont tendance à réorienter de plus en plus leur position en actions vers l’obligataire. Surtout qu’à fin 2022, leurs portefeuilles ont doublement perdu de leur performance à cause de la correction boursière de -20% et de l’augmentation des taux d’intérêt causée par les appréciations du taux directeur de la banque centrale.

A ce sujet, BMCE Capital a organisé à la fin de la semaine dernière sa 2ème édition du « Moroccan Equity Summit » qui a réuni un vaste panel d’investisseurs locaux et internationaux et nombre de sociétés cotées marocaines et ouest-africaines, pour permettre un échange d’informations riche et constructif entre les investisseurs institutionnels et les sociétés cotées et de permettre aux émetteurs de partager avec les investisseurs des informations utiles pour étayer leurs décisions d’investissement. Car au-delà des critères traditionnels d’apprécier des valeurs cotées, que sont la performance financière traduite par les évolutions de cours et les dividendes par actions issus des distributions de bénéfices, les émetteurs communiquent peu sur leur activité et les projets qui peuvent renforcer la confiance en leur valeur et son attrait à la bourse. Dans cette interview, M. Majd Guebbas, Directeur Général de BMCE Capital Bourse, nous détaille comment cet événement a été l’occasion pour les investisseurs et les sociétés cotées de se connecter, de partager et de créer de nouvelles opportunités d’investissement.

La Nouvelle Tribune : BMCE Capital vient d’organiser un évènement qui a réuni des investisseurs et des émetteurs, quelle est l’essence de ce dernier et comment appréciez-vous la réussite de cette rencontre ?

M. Majd Guebbas : BMCE Capital a organisé la 2ème édition du « Moroccan Equity Summit » qui s’est déroulée du 1er au 2 juin 2023 à Casablanca et a réuni un large éventail d’investisseurs locaux (OPCVM ; Caisses de retraite ; Assureurs ; fonds d’investissement …) et étrangers ainsi que des sociétés cotées au Maroc et sur la zone de l’UEMOA. L’objectif principal de l’événement est d’offrir un cadre d’échange unique et direct aux participants, investisseurs institutionnels et sociétés cotées, pour un partage d’information riche et constructif.

Cette deuxième édition a réuni un vaste panel de près de 40 investisseurs locaux et internationaux ainsi que plus de 27 sociétés cotées au Maroc et en zone UEMOA. Au cours des deux jours de l’événement, près de 90 rencontres ont été organisées sous différents formats (présentiel / digital) et (One to One / réunion en groupe), permettant aux participants de multiplier les échanges et de recueillir toutes les informations utiles pour étayer leurs décisions d’investissement.

Quels éclairages ont apporté les émetteurs aux investisseurs présents ?

Le « Moroccan Equity Summit » est intervenu après la publication des indicateurs du premier trimestre 2023 des sociétés cotées. Ce timing a donné l’occasion aux émetteurs présents de commenter leurs réalisations mais aussi de mettre en perspective leur stratégie de développement tenant compte de l’évolution de la conjoncture économique. Pour rappel, les réalisations sont dans l’ensemble en amélioration sur le premier trimestre 2023 comparativement au premier trimestre 2022 avec une progression de 6,6% des revenus des sociétés cotées selon la synthèse publiée par BMCE Capital Global Research.

Dans un contexte marqué par une dépréciation des cours après la baisse de 2022 et un manque structurel de liquidité, cet évènement a-t-il ouvert une piste de relance du marché boursier ?

L’évolution du marché boursier a montré des signaux prometteurs sur les dernières semaines avec une performance annuelle qui est repassée en territoire positif à +3,07% à fin mai. Ce rebond du marché vient saluer l’atténuation de quelques facteurs de risques : essentiellement la baisse des cours de l’énergie ; le début d’inflexion de l’inflation mais aussi la baisse de la pression sur les taux obligataires, le tout sur fond d’amélioration des indicateurs d’activité des sociétés cotées. Le contexte a été donc propice pour l’organisation du « Moroccan Equity Summit » pour apporter un éclairage sur les réalisations des sociétés cotées et entretenir la dynamique positive du marché.

Vous avez associé à cette rencontre les sociétés cotées à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilière ainsi que des investisseurs de la zone de l’UEMOA, quelle a été leur participation ?

Du fait de l’appartenance de BMCE Capital à Bank Of Africa – Groupe BMCE, un groupe de dimension panafricaine avec une présence effective sur le marché de la BRVM à travers sa filiale d’intermédiation BOA Capital Securities basée à Abidjan, il est tout naturel d’associer des émetteurs et des investisseurs de la zone de l’UEMOA à notre événement. A cet effet, la 2ème édition du « Moroccan Equity Summit » a vu la participation de 5 sociétés cotées à la BRVM dont 4 à travers des réunions en distanciel avec les investisseurs locaux et étrangers dont 4 qui opèrent dans les régions de l’UEMOA, CEMAC et Afrique du Sud. Nous avions également à travers cet événement la volonté de faire découvrir les émetteurs de la BRVM aux investisseurs marocains et notamment OPCVM à l’aune des changements réglementaires qui devraient leur permettre d’élargir leur univers d’investissement.

