PARTAGER Interview avec Docteur Karim Adyel, arbitre au TAS à Lausanne

Nous sommes allés à la rencontre de Docteur Karim Adyel, arbitre au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne, pour apprendre à mieux connaître ce Marocain, membre des plus prestigieuses instances sportives, et nous parler de « l’arrêt Lekjaa » qui va révolutionner le monde du football…

La Nouvelle Tribune : Cher Karim, tout d’abord, merci pour le temps que vous nous accordez, et joyeux anniversaire ! Pouvez-vous vous présenter au grand public ?

Docteur Karim Adyel : Cher Monsieur Nasri, tout le plaisir est pour moi en vous remerciant pour vos bons vœux à l’occasion de mon anniversaire.

En guise de présentation, je m’appelle Karim Adyel, marié, père de deux enfants.

Sur le plan professionnel, je suis Docteur d’État Français en Droit International, diplômé de l’Académie de Montpellier et titulaire d’un Master 2 Professionnel en Droit du Sport de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je suis avocat au Barreau de Casablanca, agréé près la Cour de Cassation à Rabat, et Arbitre au Tribunal Arbitral du Sport à Lausanne.

Par ailleurs, je suis auteur d’ouvrages Internationaux en Droit du commerce international et droit maritime ainsi qu’en droit du sport.

Je suis également membre de l’Union Internationale des Avocats et de l’Association Internationale des Avocats du Football à Paris ainsi que de l’Union Marocaine des Footballeurs Professionnels.

Je suis également médiateur professionnel de l’ifomene Paris.

Enfin, je suis congressiste et consultant International.

On a beaucoup entendu parler du TAS, notamment avec l’affaire de la VAR à Tunis, comment un Marocain a-t-il-pu arriver dans une instance aussi prestigieuse? Et quel est votre parcours ?

Vous pouvez constater à travers mon cursus académique en droit du sport et ma spécialisation en tant qu’avocat en droit du sport que ceux sont ces critères qu’il faut avoir pour aspirer devenir arbitre au TAS.

J’ajoute que j’ai été anciennement tennisman semi professionnel.

Pouvez-vous nous expliquer le rôle du TAS dans le Football ?

Le TAS est d’abord l’instance suprême en matière de justice sportive.

En matière de Football, il est compétent pour être saisi des litiges opposant les footballeurs professionnels et les clubs et fédérations s’agissant de paiement des salaires, des sanctions disciplinaires, d’affaires de dopage et autres… .

On a tous suivi « l’arrêt Lekjaa », avec l’affaire Munir El Haddadi, pouvez-vous nous en parler ?

En ma qualité d’arbitre au TAS, je me dois au respect des devoirs de confidentialité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance, en conséquence je ne peux commenter cette décision.

Le TAS a rejeté l’appel de Munir El Haddadi et la Fédération Royale Marocaine de Football. Pensez-vous que le Maroc a une chance de gagner cette bataille auprès de la FIFA et de changer la nationalité sportive du joueur ? Et par quels moyens peut -il y arriver?

En ma qualité d’avocat cette fois-ci, après extinction de la voie arbitrale, il y a lieu de saisir le tribunal Suisse compétent, c’est à dire le droit national suisse et éventuellement les instances de l’Union Européenne.

Que pensez-vous de cet « arrêt Lekjaa » ? A qui va-t-il le plus bénéficier à votre avis ?

Ce nouvel amendement apporté par la FIFA est une “révolution géofootballistique”. Je souligne que cet amendement, qui a vu le jour lors du 70è congrès de la FIFA, va permettre à certains joueurs binationaux d’envisager une seconde carrière internationale avec une sélection différente.

La nouvelle règle comporte, toutefois, certaines conditions limitatives, en précisant que les binationaux souhaitant changer de nationalité doivent être âgés de moins de 21 ans lors de leur première sélection et doivent compter moins de trois matchs avec leur première sélection, que ce soit lors d’une compétition officielle ou amicale.

La nouvelle règle ne concerne d’ailleurs que les joueurs qui n’ont plus reçu de convocation en sélection depuis au moins trois ans et n’ont pas participé à une phase finale d’une Coupe du monde ou d’une compétition organisée par une Confédération (CAN, EURO, etc..).

“Ces différentes mesures permettront également aux équipes africaines de récupérer certains joueurs pour leurs sélections”, en notant qu’elles mettront fin par le même biais “à la course des entraîneurs européens de faire signer des jeunes joueurs qu’ils n’utiliseront d’ailleurs probablement pas afin de les empêcher de porter les couleurs de leurs pays d’origine”.

Il faut noter que l’adoption de cet amendement pourra aussi avoir “un impact considérable sur les conflits qui opposent constamment les différentes fédérations africaines à celles européennes pour convaincre les joueurs binationaux d’opter pour leur pays d’origine”.

Côté marocain, la sélection nationale a déjà bénéficié de ce nouvel amendement après l’acceptation des demandes de changement de représentation des joueurs Ayman Barkok (Eintracht Francfort) et Samy Mmaee (Saint-Trond).

Quel regard portez-vous sur le football marocain ?

En ma qualité de juriste et avocat spécialisé en droit du Football, je constate que les clubs marocains, contrairement aux clubs occidentaux ne disposent pas de département juridique propre. C’est ce qu’il faudrait adopter pour une meilleure structuration footballistique, ce qui apportera indéniablement un plus au football national, que ce soit pour les joueurs ou les différentes composantes des clubs.

J’ajoute que la FRMF se doit également et naturellement d’être encadré par un pôle juridique professionnel spécialisé en Droit du Football.

Quel est votre joueur préféré ? Et quel équipe supportez-vous ?

Mon joueur préféré a été Zinedine Zidane, et étant fier d’être de nationalité marocaine et française, vous en conclurez que les lions de l’Atlas et le Onze tricolore sont mes équipes nationales préférées.

Merci Docteur pour cette interview !