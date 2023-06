Après le succès de leur précédente vente aux enchères intitulée « Maroc, Terre d’Exception », la Compagnie Marocaine des Œuvres et Objets d’Art (CMOOA) annonce sa prochaine vente aux enchères « Intersections », qui aura lieu le mercredi 21 juin 2023 à 18h à l’hôtel des ventes CMOOA à Casablanca.

L’objectif est de mettre en avant les parcours d’artistes marocains qui se sont « croisés » en abordant des thèmes communs dans les années 1970, en particulier au sein de l’École des Beaux-Arts de Casablanca.

L’événement mettra également en lumière des projets artistiques qui ont puisé dans les formes d’art traditionnel pour créer des expériences singulières.

Grâce à une compilation d’archives et de récits collectés, l’événement offrira un meilleur éclairage sur les démarches collectives des artistes plasticiens entre 1965 et 1978, depuis la naissance du Groupe de Casablanca jusqu’au Moussem Culturel d’Asilah. Ces artistes ont choisi une forme d’abstraction géométrique proche du mouvement « Hard Edge » aux États-Unis. L’événement permettra également de mieux comprendre les expériences individuelles de certains artistes qui ont puisé dans les matériaux et les gestes des artisans marocains.

CMOOA mettra en évidence les liens étroits entre Mohamed Melehi et Farid Belkahia autour de certains thèmes dans les années 1970, ainsi que les recherches et les travaux de Farid Belkahia et de Mohammed Kacimi sur différents supports traditionnels dans les années 1980.

L’importance du rôle de Mustapha Hafid et de son épouse Anna Draus sera également soulignée. Pendant plus de 30 ans, ils ont enseigné les arts à l’École des Beaux-Arts de Casablanca, de 1974 à 2010. Alors que Mustapha Hafid a été honoré à plusieurs reprises par des institutions internationales renommées, les recherches de son épouse sont largement méconnues au Maroc. L’événement sera l’occasion de présenter ses travaux innovants dans le domaine de l’écriture abstraite. Anna Draus est actuellement célébrée dans l’exposition « Casablanca Art School » organisée par le Musée Tate Saint Ives en Angleterre.

