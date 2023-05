Au Maroc, l’International Paper (IP), l’un des principaux producteurs d’emballages à base de fibres renouvelables et de pâtes absorbantes, annonce la réalisation d’un programme d’investissement dans ses sites de production marocains. Cette enveloppe de 250 MDH au titre de l’année 2022 vient renforcer l’activité de la société dans le pays, en améliorant significativement sa capacité à offrir davantage de valeur aux clients, ainsi que ses performances environnementales.

Pour Bertrand Laplaud, DG Régional Maroc et Afrique de l’Ouest d’IP : « Alors que nous célébrons cette année notre 125e anniversaire, nous sommes fiers de revenir sur le succès de notre histoire au Maroc…Depuis 2005, nous y avons sans cesse développé notre activité et nous y avons investi plus de 1 MMDH pour améliorer la sécurité, la durabilité, l’innovation et la productivité de nos opérations – pour aujourd’hui et pour les générations futures…Des produits fabriqués de manière durable dédiés au Maroc et aux exportations ».

Et de poursuivre que grâce à ce programme d’investissement, les sites de production d’IP à Tanger et Agadir ont augmenté leurs capacités de fabrication de boîtes, notamment la production de barquettes durables pour le segment des fruits et légumes (F&V), ce qui renforce encore la position de l’entreprise dans ce secteur à forte croissance.

« Nos clients et utilisateurs finaux veulent des produits qui contribuent à un avenir bas carbone plus durable », explique Laplaud pour qui les emballages en carton ondulé sont le mieux adaptés pour répondre à cette demande et « grâce à nos investissements, nos clients F&V à travers le Maroc bénéficient désormais d’une meilleure disponibilité des caisses et de plus de choix dans notre gamme de boîtes et barquettes en carton ondulé fabriquées de manière durable et entièrement recyclables, ainsi que d’un service à la clientèle encore plus performant’… En outre, l’usine de Tanger a également élargi ses capacités de fabrication de grandes caisses américaines, essentielles pour les clients du secteur automobile ».

A Kénitra et dans le cadre de ce programme d’investissement, une nouvelle chaudière multicombustible de pointe a été installée dans l’usine d’IP dans la capitale du Ghareb : « Cette nouvelle chaudière offre d’importantes améliorations sur le plan de l’efficacité énergétique et diversifie les sources d’énergie, tout en assurant l’approvisionnement à un coût compétitif », explique-t-on, auprès d’IP.

Pour l’avenir, International Paper vise à poursuivre la croissance de son activité au Maroc. « Nous continuons d’explorer de nouvelles opportunités de croissance pour notre activité, tant au niveau local que sur le marché de l’exportation, en exploitant la position unique du Maroc et son vaste territoire allant de Tanger à Dakhla », conclut Laplaud pour qui le Maroc, à travers son large territoire, représente pour le Groupe américain une valeur sûre de développement de ses activités…

