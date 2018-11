PARTAGER Les International Clinical Trials Workshops pour la première fois en Afrique

Le Maroc a accueilli le novembre dernier la 9ème édition des International Clinical Trials Workshops (ICTW), qui s’est tenu pour la première fois en terre africaine.

Organisée conjointement par l’American Society of Clinical Oncology (ASCO) et par l’Association Marocaine pour la Formation et la Recherche en Oncologie Médicale (AMFROM), cet événement est destiné à soutenir la recherche sur le cancer dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Les ICTW s’intéressent à de nombreuses thématiques et offrent une tribune à de nombreux experts et chercheurs pour leur permettre d’aborder les meilleures pratiques en vigueur dans le domaine de la mise en œuvre des essais cliniques, mais également les différentes méthodologies d’études cliniques, les statistiques pour les enquêteurs, l’éthique en matière de recherche, ainsi que plusieurs questions autour de la réglementation appliquée.

« Organisé pour la première fois au Maroc et en Afrique, un tel événement représente un rendez-vous incontournable pour les cancérologues et oncologues de tout le continent, mais également pour nombre de praticiens et de chercheurs nationaux et internationaux. Il permet d’ailleurs de réunir tout un panel d’experts qui viennent s’informer sur les plus récents progrès scientifiques en matière de diagnostic et de traitement des maladies cancéreuses » a déclaré le Professeur H. Errihani, Président de l’AMFROM & Directeur du Diplôme National d’Oncologie Médicale.

En organisant un tel événement au Maroc, l’ASCO et l’AMFROM s’engagent mutuellement à soutenir et à améliorer les essais cliniques, et ce de manière à pouvoir tirer pleinement parti des possibilités scientifiques et des technologiques offertes aujourd’hui. Ces ateliers devraient permettre la réalisation de nouvelles avancées majeures en matière de prévention, de détection et de traitement du cancer.

LNT avec CDP