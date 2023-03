Les travaux de la tranche urgente du projet d’interconnexion des bassins hydrauliques du Sebou et du Bouregreg se poursuivent selon le planning fixé initialement, dont la fin est prévue à l’été de 2023, a fait savoir le directeur général de l’hydraulique au ministère de l’Équipement et de l’Eau, Hammou Bensaadout.

« Les ouvrages de génie civil, à savoir le terrassement et les travaux en béton sont réalisés dans le respect des délais prescrits » a indiqué M. Bensaadout dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, ajoutant que les équipements importés, soit les pompes et moteurs des stations de pompages, vont être livrés depuis la Chine et l’Inde au cours du mois de juin pour être montés avant fin juillet.

En ce qui concerne les conduites importées depuis la Turquie, le responsable gouvernemental a indiqué que le projet est actuellement à un approvisionnement de 6 km à peu près.

Lancée dans l’objectif de pallier à la situation hydrique exceptionnelle et critique au niveau de la majorité des bassins hydrauliques au Maroc, cette tranche reliant le bassin de Sebou au bassin de Bouregreg avec un débit de 15 m3/s a été la solution retenue pour sécuriser l’approvisionnement en eau potable des systèmes de Rabat et Casablanca, a-t-il fait observer.

Faisant partie de la première phase du projet d’interconnexion Sebou-Bourregreg-Oum Er Rbia intégré au Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation (PNAEPI) 2020-2027, cette tranche urgente prévoit l’interconnexion de la retenue du barrage de Garde Sebou avec la retenue du barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah sur le Bouregreg.

Les travaux de ce grand chantier consistent en un dragage en amont du barrage de garde Sebou, une prise d’eau en amont du barrage, une adduction d’eau en conduites sur un linéaire de 66,7 km, des ouvrages de régulations (réservoir d’une capacité d’environ 5000 m3, régulateurs de vitesse, cheminée d’équilibre) et la réalisation de deux stations de pompage d’un débit de 15 m3/s, en plus de la mise en oeuvre des ouvrages d’alimentation électrique des stations de pompages.

Au niveau du barrage de garde du Sebou, les travaux vont bon train dans les différents ouvrages de ce projet, soit le dragage sur 1.2 km en amont du barrage de Garde Sebou, la prise d’eau, en plus de la réalisation de la station de pompage numéro 1 (SP1) a fait savoir le chef de poste de la prise d’eau en amont, Abdelouahed El Jahrani.

Au micro de M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, M. El Jahrani a expliqué que l’opération d’interconnexion est engagée par un ouvrage de prise d’eau, qui sert à prendre l’eau au niveau d’un chenal composé de vannes de fermetures et de régulation, suivie d’un bassin dessableur pour la décantation des sédiments en plus d’un dalot situé en dessus de la route provinciale N°4238 reliant le dessableur avec la bâche d’aspiration de la SP1.

Dans le même contexte, l’ingénieur a précisé que le chantier respecte les délais prescrits dans le cahier des charges, notant que les travaux de dragage ont atteint un taux de réalisation de 33%, le terrassement au niveau de la prise d’eau, 87% et la mise en place du dessableur 40%.

Après avoir traversé ces installations, l’eau évacuée du barrage est censée arriver à la SP1 qui la propulse à une distance de 37 Km à travers la conduite vers la station de pompage numéro 2, a fait remarquer le chef de poste de la SP1, Radwane Basadak.

Dans une déclaration similaire, le jeune ingénieur a relevé la particularité dont se caractérise la construction de cette station, notamment au niveau de la nature compressible du sol qui nécessite de passer par des fondations profondes.

Les travaux progressent d’une manière favorable a-t-il relevé, mettant en avant l’effort déployé pour atteindre actuellement un taux de 85% en termes de réalisations de ces fondations et 90% en ce qui concerne les travaux de terrassement.

Le coût global de la tranche urgente est estimé à 6 Milliards de Dirhams TCC, hors frais d’acquisition de l’assiette foncière nécessaire.

