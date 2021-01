Dans le cadre de sa réunion hebdomadaire, le Comité exécutif du Parti de l’Istiqlal s’est penché sur un certain nombre de dossiers dont les dernières fortes précipitations. Le SG du parti, Nizar Baraka, souligne la nécessité d’indemniser les personnes touchées par les inondations qui ont connu certaines régions de notre pays récemment, et appelle le gouvernement à publier un décret gouvernemental pour classer ces inondations comme catastrophes naturelles et à activer le Fonds pour les catastrophes naturelles à cet égard. Il appelle également le gouvernement à prendre toutes les mesures pour alléger les souffrances des habitants des zones montagneuses et difficiles d’accès dues à la vague de froid.

Par la même occasion, il appelle à une révision des contrats de gestion déléguée, afin de renforcer les mécanismes de contrôle, de gouvernance, de rationalisation, de contrôle des obligations et de détermination des responsabilités en fonction de leurs évaluations périodiques, dans le cadre de la tenue d’un débat national pour évaluer l’expérience de la gestion déléguée dans notre pays, et pour accélérer la réforme du cadre juridique actuel de la gestion déléguée, qui connait plusieurs lacunes et déséquilibres, ou l’étude d’autres options pour la gestion des services publics dans notre pays.

H.Z

