Le Groupe ISCAE a lancé un nouveau cycle de conférences, dont la première a eu lieu mardi 17 octobre sous le thème « Le Rôle de l’Intelligence Artificielle dans la Transformation des Organisations ». En introduction, le Professeur Tarik El Malki, Directeur Général par Intérim du Groupe ISCAE, a souligné que la digitalisation accélérée a provoqué un changement de paradigme et de comportement, tant dans la consommation que dans la production. Les organisations doivent placer la digitalisation au cœur de leur modèle d’affaires pour rester compétitives. Cette révolution numérique offre des opportunités mais aussi des défis. L’intégration de l’Intelligence Artificielle (IA) est au cœur de cette transformation. Les institutions d’enseignement supérieur doivent s’adapter à cette ère numérique en développant de nouveaux programmes et en utilisant des outils digitaux. L’objectif principal est de préparer les étudiants à un monde professionnel exigeant et en constante évolution. L’IA est perçue comme une technologie incontournable qui peut préparer les étudiants à relever les défis du marché du travail. Les entreprises recherchent de plus en plus des talents en IA, car cette technologie révolutionne divers secteurs. Les institutions d’enseignement supérieur doivent également se positionner sur ce sujet pour donner aux étudiants les compétences essentielles en IA, relevant que le Groupe ISCAE est en train de préparer un programme de travail autour de l’IA pour l’Université 2023-2024, avec cette conférence servant de point de départ à la réflexion stratégique sur l’IA.

La modératrice de la conférence a souligné que l’intelligence artificielle n’est pas une simple tendance, mais une révolution qui change notre manière de travailler, de gérer les entreprises et de concevoir l’avenir. Elle a mis en avant l’importance de l’adaptation des organisations pour rester compétitives dans un monde en constante évolution. La conférence a été divisée en deux parties. Dans la première, le Professeur Bouchikhi de l’ESSEC Business School, expert de renom et membre du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche, a exploré les divers aspects de l’intelligence artificielle et son impact sur le monde des affaires. Il a examiné les tendances actuelles, les opportunités et les défis auxquels sont confrontées les entreprises qui cherchent à intégrer l’IA dans leurs opérations quotidiennes. Dans la seconde partie, un expert en intelligence artificielle et membre du Département de Science des systèmes d’information et de décision, s’est penché sur l’impact de l’IA dans le domaine de l’éducation, en particulier au sein de l’ISC. Il a expliqué comment l’ISCAE a été précurseur dans l’intégration de l’IA dans ses programmes, tant au niveau de la grande école que de la formation continue, malgré son statut d’école de business plutôt que d’informatique.

L’objectif de cette conférence était de démystifier l’IA, de permettre une meilleure compréhension de son rôle en tant qu’atout stratégique pour les entreprises et de montrer comment elle peut être utilisée pour stimuler l’innovation et la croissance.

Le Pr Hamid Bouchikhi a évoqué l’impact de l’intelligence artificielle sur notre conception de l’humanité et sur l’avenir des organisations. Il a souligné que l’essor de l’intelligence artificielle remettait en question ce qui caractérisait l’humain, autrefois défini en grande partie par son intelligence. Avec l’avènement de l’IA, la question de l’identité humaine s’est posée différemment.

Il a mis en avant plusieurs éléments clés : le développement phénoménal de la puissance de calcul à faible coût, notamment dans les smartphones, a ouvert la voie à des modèles d’IA exigeant d’importantes quantités de données ; les architectures distribuées ont permis d’utiliser des réseaux d’ordinateurs pour décupler la puissance de calcul ; l’avancée du développement logiciel, comme le machine learning et le deep learning, a contribué à l’essor de l’IA ; l’abondance de données massives (Big Data) a permis aux entreprises d’entraîner des intelligences artificielles grâce à une quantité phénoménale d’informations ; l’Internet haut débit et l’Internet des objets ont révolutionné l’industrie en permettant la collecte et le partage en temps réel de vastes quantités de données ; l’intelligence artificielle générative, qui peut créer du contenu de manière autonome, a contribué à populariser le domaine de l’IA.

Le Pr Bouchikhi a estimé que la transition actuelle était une phase d’assimilation de l’IA, où les entreprises cherchaient à intégrer ces nouvelles technologies dans leurs processus existants. Cependant, il a prévu que cette phase devrait céder la place à une phase d’accommodation, où de nouveaux paradigmes de conception et de gestion des organisations seront nécessaires pour tirer pleinement parti de l’IA.

Il a également suggéré que les jeunes générations, comme les étudiants actuels, devaient se préparer à utiliser l’IA pour leur avantage, car il y aurait des gagnants et des perdants dans cette transformation. Les entreprises qui réussiraient à exploiter pleinement l’IA seraient celles qui adopteraient des modèles d’organisation et de gestion radicalement différents de ceux d’aujourd’hui.

