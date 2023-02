Intelcia IT Solutions, une division dédiée aux services et solutions IT du Groupe Intelcia, a lancé la Smartforce Academy en collaboration avec D&A Technologies, un intégrateur de solutions Salesforce au Maroc et à l’étranger. La Smartforce Academy est entièrement consacrée à l’apprentissage de l’outil Salesforce et s’inscrit dans la stratégie globale du Groupe pour le développement des talents et le positionnement sur le marché de l’IT Outsourcing.

Après une année 2022 fructueuse pour Intelcia IT Solutions, avec un chiffre d’affaires de 20,6 millions d’euros, ce lancement confirme ses ambitions. La formation et l’innovation sont les piliers de l’engagement d’Intelcia IT Solutions pour ses clients et la montée en compétence de ses talents est un enjeu majeur pour le pôle IT du Groupe, qui vise un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros en 2025.

La Smartforce Academy est une première au Maroc pour la formation des étudiants ingénieurs et offre une promesse de pré-embauche pour les étudiants qui se distinguent.

« La Smartforce Academy constitue une première au Maroc, dans la mesure où nous offrons la formation à des étudiants alors qu’elle est généralement adressée à des cadres déjà en poste. Autre nouveauté de ce partenariat avec D&A Technologies, les locaux de la Smartforce Academy ont été installés au sein même des bureaux d’Intelcia IT Solutions, avec l’objectif de rapprocher les futurs diplômés au plus près de l’environnement de travail. Lors de leur stage, ces mêmes étudiants bénéficieront d’un encadrement à la fois de D&A Technologies et de Intelcia IT Solutions », a précisé Malika Ahmidouch, CEO Intelcia IT Solutions, lors d’une conférence organisée mercredi 8 février à Casablanca.

La Smartforce Academy est destinée aux étudiants ingénieurs en fin de parcours lors de leur stage et leur projet de fin d’études. Les stagiaires seront encadrés par des experts et obtiendront 2 certifications Salesforce au cours d’un parcours de 6 mois.

Il est à préciser que ce sont 40 étudiants qui ont été sélectionnés pour la première promotion de ce programme après une rencontre avec 260 candidats présélectionnés parmi 2000 postulants, issus de 45 écoles d’ingénieurs marocaines toutes branches confondues des 6 régions du Royaume.

A. Loudni

