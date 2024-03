Intelcia s’engage dans la réduction de la fracture numérique au Maroc en partenariat avec l’Apebi, à travers le programme « Smart Douars ». L’objectif est d’interconnecter 10 000 villages d’ici 2028. Le projet implique l’équipement des douars en connexion internet satellitaire (V-SAT) et la promotion de solutions technologiques dans l’éducation, le développement économique et les services aux citoyens.

La convention a été signée lors du Ftour Solidaire APEBI 2024, avec la participation de Saad Berrada, directeur général d’Intelcia Maroc et Tunisie, Rédouane El Haloui, président de l’APEBI, et Amine Demnati, président de SOS Villages d’Enfants Maroc, en présence de Ghita Mezzour, ministre déléguée à la Transition numérique, et de Driss Rhafes, président du Comité Solidarité de l’APEBI.

Dans le cadre de cet accord, Intelcia va connecter 50 douars en fournissant les kits de connexion internet satellitaire avec un abonnement d’un an à 40 mégas et en prenant en charge les frais de fonctionnement. Chaque installation comprend un réseau wifi indoor et outdoor d’une portée de 200 mètres.

En tant que sponsor officiel du projet Smart Douars en 2024, Intelcia s’engage à soutenir le programme sur le long terme en apportant son expertise via Intelcia IT Solutions, son pôle IT. Ce projet s’inscrit dans la stratégie RSE du groupe, en particulier dans son pilier de solidarité avec les communautés.

Il est à noter que suite au séisme, Intelcia a lancé la campagne interne « Solidaires » pour collecter des fonds au profit du Fonds Spécial de gestion des impacts du séisme au Maroc. Par ailleurs, le groupe soutient l’association Amal Biladi en construisant 24 noualas à Amezmiz et à Chichaoua, offrant des habitats écologiques traditionnels aux familles touchées, en attendant la reconstruction de leurs habitations.

