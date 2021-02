Le Programme intégré d’appui et de finances des entreprises « Intelaka », lancé en février 2020, a permis l’octroi de 15.085 crédits garantis à près de 12.500 entreprises à fin décembre de l’année écoulée, a annoncé le Directeur général de la Caisse Centrale de Garantie (CCG), Hicham Zanati Serghini.

Les produits qu’offre ce programme, à savoir « Damane Intelak », « Intelak Al Moustatmir Al Qaraoui » et « Start-TPE », ont réussi à totaliser un volume de crédits de près de 2,8 milliards de dirhams (MMDH), a précisé M. Serghini dans une interview à la MAP, notant que le monde rural a capté 20% des projets financés.

Majoritairement destinés à l’investissement (80%), ces crédits garantis ont profité au commerce et à la distribution (25%), à l’agriculture (14%), à l’industrie (13%) et aux services (13%), a-t-il détaillé. Quant au nombre d’emplois à pourvoir, il est estimé à près de 39.000 postes, ce qui témoigne d’une « réelle » dynamique en création et ce, en dépit d’une conjoncture économique particulièrement difficile, a fait savoir le DG de la CCG. Il a rappelé que le programme « Intelaka », fruit d’un partenariat public-privé, s’inscrit dans le cadre des Hautes Orientations royales visant à faciliter l’accès au financement aux entreprises, en particulier les très petites et petites.

LNT avec MAP

