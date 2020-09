PARTAGER Institut CDG : Peut-on faire confiance à l’intelligence artificielle ?

L’Institut CDG vient de consacrer d’une deuxième rencontre consacrée à l’intelligence artificielle. Ce webinaire intervient deux ans après une première rencontre, organisée par l’Institut CDG en septembre 2018, sous le thème « Renaissance et promesses actuelles de l’intelligence artificielle ».

Au cœur des mutations que connaît la société, l’intelligence artificielle fait aujourd’hui partie intégrante du quotidien. Synonyme d’espoir et de progrès pour certains, elle est pour d’autres un objet de défiance et la source de nombreuses craintes : ‘‘ La généralisation de l’accès aux machines (ordinateurs, téléphones portables, etc.) et le développement de l’économie de l’information ont bouleversé le quotidien des citoyens de par le monde’’, dit-on auprès des intervenants pour qui l’intelligence artificielle (IA) s’est graduellement immiscée dans la vie de tous les jours (suggestions du clavier sur les smart phones, chat bots, etc.) sans que les consommateurs aient les moyens d’apprécier la portée de l’utilisation croissance de cette technologie. En effet, l’IA est en train de transformer radicalement de nombreux secteurs d’activité, rendant certains métiers obsolètes et créant de nouvelles niches à investir. Son utilisation croissante poussera les entreprises à revoir leur mode de management, leur approche en matière de RH et relation client, etc. Ces transformations en cours nécessitent de multiplier les efforts de vulgarisation auprès des consommateurs afin de démystifier l’IA et d’apaiser les craintes qu’elle est susceptible de générer, mais aussi et surtout de préparer les jeunes et les moins jeunes aux mutations qu’elle va engendrer, notamment à travers la révision des modèles de formation proposés aux nouvelles générations.

LNT