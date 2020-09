PARTAGER Insertion sociale par le sport : L’ambition africaine de Tibu Maroc…

Devenir la locomotive du sport pour le développement en Afrique à l’horizon 2030 est la vision de l’organisation TIBU Maroc. Elle sera déclinée en reposant sur ses deux axes stratégiques. Le BE ACTIVE, qui se résume en l’impulsion du capital humain à travers le sport, a pour objectif de développer les compétences motrices, cognitives et socio-affectives des enfants et des jeunes âgés entre 4 et 18 ans à travers des programmes et structures d’éducation et d’empowerment via le sport. L’autre axe est le WORK FIRST, soit l’inclusion socioéconomique des jeunes par le sport. Ce programme vise à accompagner les jeunes âgés entre 18 et 35 ans à une véritable insertion professionnelle dans les industries sportives grâce à une formation qui répond au véritable besoin du marché de l’emploi.

Auprès de Tibu Maroc, on explique que l’ensemble des programmes mis en place ont pour objectif de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. En proposant un accompagnement pédagogique et personnalisé des jeunes, aux côtés de leurs familles et des acteurs de proximité, TIBU Maroc œuvre à la transformation des écoles et des quartiers, et contribue à lutter contre les inégalités de destin et à rétablir l’égalité́ des chances, notamment vis-à-vis de l’accès à la pratique d’une activité physique régulière, l’emploi et la formation : « Forte de son engagement auprès des jeunes, filles, femmes et jeunes en situation de Handicap et jeunes en situation de NEET, notre organisation fait de l’innovation sociale par le sport son outil incontournable pour développer des solutions et contribuer dans la réalisation des 17 Objectifs de Développement Durable. Face à la crise sanitaire que connaît le monde entier, nous croyons fortement dans la force du sport qui fait appel aux valeurs de coopération, de solidarité et d’engagement auprès des populations les plus fragiles », souligne Mohamed Amine Zariat, Ashoka Fellow & Président Fondateur de l’organisation TIBU Maroc.

« Le monde est entré dans une ère où plus rien n’est garanti. Les employeurs adoptent de nouvelles idées et technologies à un rythme rapide et, par conséquent, les étudiants doivent être au fait des dernières innovations pour rester compétitifs », souligne M.Hassan Filali, CEO d’Honoris United Universities Maroc.

Pour la saison 2020-2021, TIBU Maroc lancera de nouveaux programmes innovants à fort impact social, à savoir l’École de la 2ème chance orientée métiers du sport. Dans le cadre d’un partenariat avec le Ministère de l’éducation nationale, l’Académie Régionale de l’Education et de la Formation (AREF) Casablanca-Settat a mis à la disposition de TIBU Maroc une école publique située au centre-ville « L’ancienne Médina », pour le lancement d’une école de la 2ème chance orientée métiers du sport.

Pour TIBU Maroc ainsi que pour sa communauté, il s’agit d’une réelle opportunité pour faire de cette école une fabrique sportive innovante ancrée dans le contexte socio-économique du Maroc. Ce projet multidimensionnel abritera plus de 5 programmes à fort impact social conçus et développés spécialement pour les populations vulnérables. Il fait du sport un catalyseur et créateur de valeurs de cohésion sociale et d’indépendance économique pour les jeunes en situation de NEET, les femmes et les jeunes en situation de handicap.

L’autre programme, Yd-Maj for Equal Play, consiste à favoriser l’inclusion sociale des jeunes en situation de handicap par le sport. Ce projet vise à soutenir ces jeunes que ce soit au niveau physique mais aussi psychique ; et les préparer à l’insertion socio-professionnelle, car les discriminations que subissent les enfants et les jeunes en situation de handicap les met dans une situation d’isolement et de dépendance complète aux membres de leur familles et plus particulièrement leurs mamans. Le programme Yd-Maj veut rompre l’isolement de ces jeunes en promouvant une éducation inclusive et en changeant la perception sur le handicap.

Morocco Preschool Olympics est aussi un programme qui est au menu de ce planification 2021. Il est inspiré des Jeux Olympiques. Conçu par TIBU Maroc, il s’adresse à toutes les parties prenantes de l’école préscolaire : enfants, instituteurs, familles et membres de l’école préscolaire. Il véhicule les valeurs du sport, de la paix, de l’amitié, du respect et de l’excellence. Morocco Preschool Olympics inspire et encourage l’école préscolaire à inscrire l’activité physique adaptée d’une manière régulière au niveau de son curricula.

Ces nouvelles initiatives s’ajoutent aux différents programmes lancés par TIBU Maroc depuis sa fondation et viendront élargir son champ d’intervention ainsi que l’impact auprès des populations cibles.

H.Z