INNOVX, entreprise multi-disciplinaire et multisectorielle affiliée à l’Université Polytechnique Mohammed VI (UM6P) et engagée à relever les défis globaux de la durabilité et à contribuer au leadership technologique du Maroc, ainsi que la société de développement technologique britannique TTP, annoncent dans un communiqué de presse leur ambition commune de renforcer leur collaboration en créant une entité au Maroc, dédiée au développement de solutions durables basées sur des technologies innovantes.

Cette initiative soutiendra le Programme ambitieux d’Ammoniac Vert d’OCP, visant la production annuelle de 3 millions de tonnes d’ammoniac vert d’ici 2032, principalement dédiées à la production de solutions durables de nutrition des plantes.

Cette nouvelle entité fournira également des services de développement et de mise à l’échelle à des entreprises clientes pour accélérer leur transition vers l’énergie verte.

Le partenariat s’appuie sur une vision claire, visant à renforcer la position d’INNOVX dans le paysage mondial de l’énergie verte. « Notre partenariat va au-delà de la simple collaboration. Il démontre notre engagement à développer des solutions énergétiques durables pour l’avenir. Fort des capacités technologiques de TTP, nous sommes confiants dans notre capacité à construire des bases solides pour une industrie innovante et durable », témoigne Amine HOUSSAIM, VP hydrogen Solutions chez INNOVX.

Cette alliance intègre également la création d’une filiale de TTP au Maroc, qui s’appuiera sur les infrastructures et la communauté d’UM6P.

« Cette initiative soutient non seulement le développement de technologies énergétiques durables au service de la neutralité carbone, mais vise aussi à établir un hub technologique pour la collaboration internationale. Elle permettra également de créer des opportunités d’emploi locales et de construire un écosystème de recherche industrielle et de commercialisation technologique de classe mondiale », commente Sam Hyde, PDG de TTP.

