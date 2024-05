La Coopération Allemande a initié deux appels à projets distincts pour soutenir la création d’emplois durables avec accès à la protection sociale. Lors d’une séance d’information à Rabat, la Facilité Investissements pour l’emploi (IFE) et le programme Partenariat pour l’emploi (PPE II) ont lancé officiellement leurs appels à propositions.

Il s’agit du deuxième appel à projets de l’IFE au Maroc (KfW) et le « Challenge Fund 2024 » du PPE II (GIZ).

Ces initiatives s’inscrivent dans l’Initiative spéciale « Emploi décent pour une transition juste », soutenue par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement, la KfW et la GIZ, en collaboration avec le ministère de l’Industrie et du Commerce.

L’IFE propose des subventions non remboursables de 850 000 à 6 millions d’euros pour cofinancer des projets publics ou privés créant des emplois durables, couvrant de 25% à 90% du volume d’investissement.

Le Challenge Fund 2024 du PPE II vise à financer des projets créateurs d’emplois, avec un cofinancement allant jusqu’à 150 000 euros, couvrant jusqu’à 70% du budget des projets. Ces projets bénéficieront d’un accompagnement opérationnel.

Ces appels à projets offrent un soutien financier et opérationnel aux entreprises, notamment en intégrant des mesures de durabilité environnementale, de promotion de l’emploi féminin et de digitalisation.

La rencontre a permis de présenter les objectifs, conditions d’éligibilité, critères de sélection et modalités de participation à ces appels à propositions.

L’Initiative spéciale « Emploi décent pour une transition juste » – Invest for Jobs, lancée par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement, offre un soutien complet aux entreprises pour favoriser l’emploi en Afrique. Cette initiative est mise en œuvre par la GIZ et la KfW.

