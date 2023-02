Infobip organise, le 15 février 2023, son premier Infobip Meetup Connect à Casablanca. Il s’agit d’un événement phare qui est entièrement dédié aux développeurs, startups et passionnés de technologie, et qui intervient dans le sillage de la tournée Meetups de février organisée par Infobip en Afrique.

« Infobip, en sa qualité d’acteur engagé pour le déploiement de canaux de communication modernes à même d’améliorer le parcours client, est aujourd’hui fier de tenir son premier Infobip Meetup Connect Casablanca qui offrira à différents acteurs et participants du monde numérique l’occasion de se rencontrer et d’échanger leurs expériences sur le développement Web, sur l’écosystème des startups au Maroc, ou encore sur la transformation digitale », a déclaré M. Marijan Čipčić, Tech Community Manager auprès de Infobip.

Cette rencontre fera intervenir des experts internes, ainsi que des partenaires d’Infobip. Il s’agit de mettre en exergue les atouts des solutions proposées et détailler les défis rencontrés sur le terrain. L’événement, qui se déroule au Technopark Casablanca, accueillera, entre autres, Youssef Koun , directeur des opérations chez DabaDoc et membre du conseil d’administration de l’Africa Fintech Forum, mais aussi Faycal Bellamine , CTO et co-fondateur de B3G de LowCode Digital Banking & Wallet, Cyrille Jacques , Co-fondateur & Chief Operating Officer chez Chari, Julia Biro , responsable des relations avec les développeurs chez Infobip et de Nikola Pavesic , directeur de l’écosystème des startups chez Infobip.

LNT avec CdP

