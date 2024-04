Les femmes constituent un levier « puissant » de création de valeur dans le secteur industriel, a affirmé, lundi à Casablanca, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

« Les femmes représentent un puissant levier de création de valeur, mais il est nécessaire de redoubler les efforts pour leur permettre de prendre davantage de responsabilités », a indiqué M. Mezzour, lors de la 6ème édition de l’événement annuel de Industrie du Maroc Magazine « Les Matinées de l’Industrie », dans son édition spéciale Ramadan baptisée « Les IndustriELLES du Maroc ».

Selon le ministre, la représentation féminine dans l’industrie est notable, avec 40% des travailleurs étant des femmes, un chiffre qui dépasse « largement » celui d’autres secteurs, et reflète une contribution indéniable à la création de valeur au quotidien.

Dans le domaine des investissements, par contre, les femmes occupent seulement 11% des postes de chef de projet dans les nouveaux projets, a précisé M. Mezzour, notant que des initiatives telles que des programmes conjoints avec des partenaires comme l’Association des Femmes Chefs d’Entreprises du Maroc (AFEM) sont menées pour soutenir spécifiquement l’investissement féminin dans l’industrie.

Le ministre a toutefois souligné que ces initiatives ne seront pas suffisantes sans un engagement collectif en faveur de la promotion de la femme dans l’industrie, accompagné de mesures discriminatoires positives et d’une reconnaissance de la valeur ajoutée unique apportée par la diversité dans ce secteur.

Il a, par ailleurs, mis en avant l’écart important entre les taux d’activité des femmes (25%) et des hommes (92%) dans la tranche d’âge de 25 à 60 ans, où la majorité de la population active est concentrée, ajoutant que cet écart représente un sacrifice important en termes de création de richesse pour le pays.

« Par conséquent, il est crucial de s’atteler à augmenter le taux d’activité des femmes, fixant l’objectif ambitieux de passer de 20 à 30%, un défi que le Gouvernement s’engage à relever, tout en étant conscient de sa difficulté », a estimé le responsable gouvernemental.

Et de poursuivre : « Les entreprises dirigées par des femmes affichent une performance supérieure de 21% à celles dirigées par des hommes. Cependant, malgré ces avancées, seulement 13% des postes de direction au Maroc sont occupés par des femmes, soit une sur dix ».

M. Mezzour a dans ce sens affirmé qu’il est essentiel de noter les progrès encourageants, notamment la présence croissante des femmes dans les écoles d’ingénieurs, mais il est tout aussi crucial de ne pas se limiter aux domaines techniques.

« Pour atteindre une société plus équilibrée, il est impératif de garantir que les carrières des femmes ne soient pas entravées. Les tendances selon lesquelles les hommes sacrifient davantage leur vie familiale au profit du travail doivent être corrigées par une avancée collective », a-t-il soutenu.

La participation des femmes aux postes de direction, que ce soit dans l’industrie ou dans l’administration, revêt une importance capitale, a-t-il relevé, se félicitant de la représentativité et de la performance des femmes au sein du ministère de l’Industrie et du Commerce.

Au menu de cette édition figuraient plusieurs panels sur les parcours inspirants de femmes leaders dans la sphère économique et industrielle, sur l’innovation et le leadership féminin dans divers secteurs économiques, et sur les opportunités et les défis pour les femmes dans l’industrie. L’édition spéciale a été marquée par une remise de trophées, mettant en lumière des femmes leaders dont le dévouement, le leadership inspirant et l’influence pérenne ont façonné positivement leur domaine d’activité et leur communauté.

