L’Association Marocaine des Professionnels de la Froid (AMPF) et L’Agence Marocaine pour l’Efficacité Énergétique (AMEE) organisent la troisième édition du Salon International de la climatisation, la ventilation, la réfrigération et le chauffage « Refrigair Expo », sous le thème : « Le rôle du secteur du froid dans le développement durable ainsi que l’efficacité énergétique ». Sponsorisé par TAQEEF CLIMA, distributeur exclusif de MIDEA, ce salon se tiendra du 10 au 12 Octobre 2023 à Casablanca.

« Le salon REFRIGAIR EXPO est l’évènement phare de l’Industrie du Froid et de la Climatisation au niveau de la plateforme Méditerranéenne et Africaine. Dans le cadre de la vision éclairée vis-à-vis de l’Afrique du Roi Mohamed VI, le Royaume du Maroc détient une position lui permettant d’abriter un événement de cette grande envergure avec plus de 1000 acteurs industriels, interagissant dans l’ensemble des secteurs, l’industrie de l’agroalimentaire, les hôteliers et restaurateurs, le BTP, la promotion de l’immobilier et les diverses industries’’, dit-on auprès de l’organisation, qui précise que cette manifestation sera l’occasion aussi de mieux faire valoir les métiers du froid dans l’économie marocaine et africaine à travers notamment la formation et la sensibilisation des parties prenantes ainsi qu’une réglementation favorable qui concilie les aspects environnementaux et sociétaux : ‘‘Rendez-vous international de l’efficacité énergétique dans le secteur du froid, en prenant en considération que le froid demeure l’un des secteurs les plus consommateurs d’énergie. La réflexion se portera sur les nouvelles technologies et le potentiel renouvelable exceptionnel dont dispose le Maroc’’.

Sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce, cet événement vient soutenir la Stratégie 2022-2026 Cost-Leadership / Best-Cost, qui vise à offrir aux investisseurs industriels internationaux la meilleure offre en matière de coût et de qualité. De plus, le salon prend place à un moment crucial, celui du projet de la loi cadre formant la nouvelle charte d’investissement, cette dernière se penchera sur les secteurs porteurs on leur accordant des primes sectorielles additionnelles, une occasion privilégiée pour assurer des rencontres B2B, en la présence des investisseurs internationaux à la recherche d’une implantation dans un pays qui regorge de compétences capables de bâtir un nouvel ère de l’industrie Marocaine du Froid et de la Climatisation.

Pour rappel, depuis 1972, TAQEEF distribue les technologies de climatisation les plus performantes et innovantes et les livre à ses clients ici même au Maroc et au Moyen-Orient. Midea est, pour sa part, une entreprise leader mondial de haute technologie classée au 288ème rang du Global Fortune 500 en 2021. Avec ses 34 centres de production mondiaux, 28 laboratoires de recherche, 50 000 brevets déposés et plus de 150 000 employés basés dans 200 pays, l’innovation est au cœur de l’ADN de Midea, leader mondial de la climatisation.

HZ

Partagez cet article :