Vingt conventions de partenariat ont été signées, mercredi à Kénitra, avec comme objectif d’accompagner les jeunes porteurs de projets, de contribuer à la création d’emploi et à l’amélioration des revenus.

Ces conventions ont été paraphées lors de la cérémonie d’ouverture de la 4ème édition du Festival international des fruits rouges, organisée du 07 au 11 juin sous le thème « Génération Green : la filière des fruits rouges, un modèle d’intégration de l’Elément Humain ».

D’après les organisateurs, le festival se donne comme ambition de soutenir la dynamique de développement et la modernisation de la filière des fruits rouges, de promouvoir les investissements, d’échanger les expériences et les expertises et de développer des partenariats entre producteurs, investisseurs et exportateurs. Il offre l’opportunité de prendre connaissance des nouvelles technologies pour augmenter la productivité et la qualité

Les partenariats objet de 13 conventions signées impliquent la Province de Kénitra à travers la commission provinciale de l’INDH, la direction régionale de l’agriculture de Rabat-Salé-Kénitra d’une part, et les coopératives bénéficiaires de l’accompagnement et du financement de l’INDH dans le domaine de l’entrepreneuriat agricole et agro-alimentaire d’autre part.

Par la même occasion, 7 conventions ont été signées par le gouverneur et le délégué de la pêche maritime avec des coopératives dans le domaine du financement et de l’accompagnement pour encourager l’entrepreneuriat dans le domaine de la pêche maritime.

Le festival constitue aussi un espace important de rencontre entre professionnels et opérateurs intéressés par la filière et une fenêtre pour promouvoir ce produit à haute valeur nutritionnelle, qui a connu un développement important au cours des dix dernières années. En effet, ces cultures prometteuses ont permis d’attirer des investissements étrangers grâce à la forte demande de nombreux marchés internationaux, dont 41 pays importateurs sur les cinq continents, en particulier l’Union Européenne, sachant que les exportations totales marocaines de fruits rouges (fraises, framboises, myrtilles) ont atteint plus de 218 000 Tonnes au cours de la campagne 2021-2022.

LNT avec MAP

