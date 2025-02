L’Université Mohammed 1er d’Oujda et la Bourse de Casablanca ont officialisé un partenariat stratégique pour promouvoir l’éducation financière et l’innovation dans la région de l’Oriental. Cette collaboration a été annoncée à l’occasion du 1er Congrès International de « La Finance et l’IA », un événement focalisé sur le développement régional.

Une région stratégique au potentiel économique considérable

La région de l’Oriental, qui représente 7 % de la population marocaine et 11,5 % du territoire national, se distingue par son potentiel économique grandissant. Des projets structurants comme le port de Nador West Med, les initiatives en énergies renouvelables et les développements touristiques renforcent son attractivité pour les investisseurs.

La signature de l’accord a eu lieu le 18 février à Oujda entre Tarik Senhaji, Directeur Général de la Bourse de Casablanca, et Yassine Zarhloule, Président de l’Université Mohammed 1er, en présence de personnalités influentes telles que Brahim Benjelloun-Touimi, Président du Conseil d’Administration de la Bourse de Casablanca, et Noureddine Bachiri, Président de la CGEM-Oriental.

Tarik Senhaji a souligné l’importance de cette collaboration : « Ce partenariat marque une étape décisive dans notre engagement commun pour l’innovation et l’éducation financière. Ensemble, nous mobilisons les ressources de la Bourse de Casablanca et de notre écosystème pour préparer les jeunes talents à relever les défis économiques de demain. »

De son côté, Yassine Zarhloule a mis en avant le rôle de l’intelligence artificielle dans cette initiative : « Promouvoir une éducation financière intégrant l’IA comme un allié est au cœur de notre stratégie. Nous souhaitons doter nos étudiants et enseignants des compétences nécessaires pour encourager cette dynamique. »

Des initiatives concrètes pour l’éducation financière

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de l’engagement de la Bourse de Casablanca avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur, visant à renforcer les compétences financières à travers le pays. Parmi les initiatives phares :

Des programmes de formation seront dispensés gratuitement aux étudiants majorants inscrits en Master et en Cycle Doctoral, avec des tarifs préférentiels pour les autres étudiants intéressés.

L’accès gratuit au portail des statistiques de la World Federation of Exchanges (WFE), fournissant des indicateurs de marché internationaux.

L’utilisation de la plateforme virtuelle de trading « e-bourse », permettant aux étudiants de simuler des opérations boursières en conditions réelles.

L’opportunité de préparer les certifications CISI (Chartered Institute for Securities & Investment).

Le 18 février, la Bourse de Casablanca a également inauguré une nouvelle salle de marché à l’ENCG d’Oujda. Cette salle de marché universitaire de nouvelle génération vise à renforcer les compétences des étudiants et à faciliter la certification des enseignants et des étudiants intéressés par les marchés financiers.

Un congrès international autour de la finance et de l’IA

Le partenariat a été signé en marge du 1er Congrès International de « La Finance et l’IA », co-organisé par l’Université Mohammed 1er et la Bourse de Casablanca. Ce congrès a réuni des acteurs majeurs de l’écosystème financier, dont l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), Casablanca Finance City Authority (CFCA), l’Association Professionnelle des Sociétés de Bourse (APSB), la Fondation Marocaine pour l’éducation Financière (FMEF) et le CISI.

Trois ateliers ont clôturé le congrès, abordant les thèmes des secteurs économiques porteurs de la région : l’agriculture et le tourisme, l’économie circulaire, les énergies renouvelables, ainsi que le secteur industriel et minier.

LNT

Partagez cet article :