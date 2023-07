L’Agence Nationale des Eaux et Forêts a signalé, lundi, un total de 182 départs de feu depuis le début de l’année, affectant une superficie de 1.251 hectares de formations arborées à l’échelle nationale. Dressant le bilan des incendies de forêts au 10 juillet, l’Agence précise qu’environ 54% de ces espaces incendiés sont principalement composés d’essences secondaires et de formations herbacées.

La région ayant enregistré la plus grande superficie incendiée est Tanger-Tétouan-Al Hoceima avec 68 départs de feu et une superficie parcourue de 881 hectares, soit 70% de la superficie totale brûlée au niveau national, suivie par la région du Souss-Massa avec une superficie de 190 hectares (15% de la superficie totale incendiée).

Dans un communiqué, l’Agence souligne que le dispositif estival de surveillance et d’intervention demeure à son niveau de mobilisation maximum, car les prochains jours et semaines représentent une période à haut risque de propagation des incendies, invitant tous les utilisateurs des espaces forestiers tels que les campeurs, les apiculteurs et les éleveurs à faire preuve de vigilance et à limiter au maximum l’utilisation du feu afin d’éviter toute action susceptible de déclencher des incendies.

Elle les invite aussi à signaler immédiatement aux autorités compétentes toute observation de feu ou tout comportement suspect dans les zones forestières, notant qu’il s’agit d' »une démarche essentielle pour préserver notre précieux patrimoine forestier et renforcer son rôle primordial sur les plans socio-économique et environnemental ».

LNT avec Map

