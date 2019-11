PARTAGER Incendie mineur sur un train Marrakech-Tanger

Le train assurant la liaison Marrakech-Tanger s’est arrêté, dimanche vers 23h40, après son départ de la gare de l’Oasis suite au déclenchement d’un feu dans les toilettes d’une voiture, indique lundi l’Office National des chemins de fer (ONCF) dans un communiqué. Les équipes ONCF ont été dépêchées sur place et le feu a été maîtrisé 20 minutes après son déclenchement grâce aux moyens de l’Office et à l’intervention des sapeurs-pompiers, précise le document, soulignant qu’aucun blessé n’a été enregistré parmi les voyageurs. Les voyageurs évacués immédiatement ont été pris en charge et ont continué leur voyage à bord d’un autre train mis à leur disposition, ajoute la même source, notant que les investigations sur l’origine du feu sont en cours.

LNT avec CdP