PARTAGER Incendie Notre-Dame : Message royal de soutien et de solidarité au Président Macron et au Peuple français

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de soutien et de solidarité au Président de la République française, M. Emmanuel Macron, suite à l’incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris.

En cette douloureuse circonstance, le Souverain exprime au Président français, au nom du peuple marocain et en son nom personnel, l’expression de tout son soutien et de sa solidarité.

Le Roi Mohammed VI adresse également ses pensées émues au peuple français tout entier, dont la cathédrale est l’un des symboles de son Histoire, relevant que cette catastrophe touche non seulement un des monuments historiques les plus emblématiques de la ville de Paris, mais aussi un lieu de prières et de recueillement pour des millions de fidèles du monde entier.

De plus, l’Ambassade du Maroc en France a affirmé, lundi, «partager l’immense émotion des Parisiens et des Français» suite au violent incendie qui a ravagé la Cathédrale Notre-Dame de Paris.

«L’Ambassade du Maroc partage l’immense émotion des Parisiens et des Français face au terrible et violent incendie qui ravage Notre-Dame de Paris, monument emblématique du patrimoine de Paris et un des plus beaux symboles de l’histoire française», indique la chancellerie marocaine sur son compte Twitter.

L’incendie, qui a dévasté une grande partie de la toiture de la Cathédrale, a également causé l’effondrement de la flèche de l’édifice, qui culminait à 93 mètres.

La Cathédrale Notre-Dame de Paris est l’un des monuments les plus visités de France. Treize à quatorze millions de personnes s’y rendent chaque année.

Datant du 13ème siècle, elle constitue l’une des plus importantes cathédrales gothiques de France.

LNT avec Map