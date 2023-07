La Fondation Ali Zaoua, en partenariat avec l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, inaugure l’Académie Ali Zaoua des Métiers de la Culture (AMC) à Ain Sebaa, soutenue par la délégation de l’Union Européenne au Maroc et la Fondation Drosos.

L’AMC vise à offrir une formation professionnelle dans le domaine culturel aux jeunes des quartiers défavorisés, permettant leur intégration sur le marché du travail. Elle propose des formations de management culturel et d’enseignement artistique. L’académie touchera plus de 480 bénéficiaires directs sur une durée de 3 ans et aura un impact positif sur plus de 400 jeunes défavorisés à travers le royaume. Elle débutera ses activités à Casablanca avant de s’étendre à d’autres régions où la Fondation est présente, explique-t-on auprès de l’AMC.

Enfin, pas moins de 650 jeunes passionné.e.s ou professionnels du secteur seront touchés par les Masterclass et les Talks animés par des experts sélectionnés par l’Académie, permettant ainsi une diffusion étendue de connaissances et d’expertise.

La Fondation Ali Zaoua s’engage à promouvoir la culture comme priorité nationale et à renforcer son rôle dans l’éducation et la formation des nouvelles générations marocaines.

