Une équipe 100% marocaine a réalisé récemment à Casablanca la première implantation réussie du dispositif Heart-Mate 3 LVAD au Maroc (Left ventricular assist device).

Un staff médical dirigé par Dr Mohamed Amrani, chirurgien cardiologue ayant une expérience de 25 ans en Grande-Bretagne, a réussi à l’Hôpital privé international de Casablanca (HPIC) cet exploit consistant à mettre en place une pompe cardiaque dans le ventricule gauche d’un patient âgé de 68 ans qui était atteint d’insuffisance cardiaque avancée.

« Cette opération vise à permettre à ce patient dont le cœur ne fonctionne plus correctement de reprendre une vie normale », a indiqué Dr Mohamed Amrani dans une déclaration à M24, la chaine d’information en continu de la MAP, notant que les seules options qui restaient au patient et à sa famille, les médicaments et les nombreuses hospitalisations n’ayant plus d’effet sur lui, étaient soit la transplantation cardiaque soit l’assistance ventriculaire, communément appelé cœur artificiel.

Une alternative à la transplantation cardiaque

“Cette opération est une réalisation capitale, parce que jusqu’à il y a cinq ou dix ans, la transplantation cardiaque était pratiquement la seule option viable avant que le dispositif LVAD ne finisse par s’imposer à cause de la rareté du don d’organes, mais aussi grâce à l’évolution de cette technique qui a prouvé au fil des années son efficacité et sa durabilité”, a expliqué Dr Amrani.

Cette opération ouvre la voie à une évolution du traitement des insuffisances cardiaques au Maroc étant donné la non-disponibilité d’organes, les inconvénients de se faire opérer à l’étranger, ainsi que les effets secondaires de la transplantation, en particuliers les problèmes immunologiques qu’il faut « monitorer » au Maroc, a précisé Dr Amrani.

À cela s’ajoute le fait « qu’un grand nombre de patients qui attendent et espèrent un don d’organes décèdent avant même la transplantation”, a-t-il souligné, notant que “le système LVAD, comme traitement de l’insuffisance cardiaque terminale, deviendra probablement la voie thérapeutique de choix au Maroc”.

De son côté, Dr Ismail Ismail, chirurgien en cardiologie interventionnelle, a souligné que l’opération a nécessité un « travail de longue haleine » qui a duré plus de deux mois visant à préparer et à former aussi bien l’équipe médicale et paramédicale que le patient et sa famille, soulignant la détermination hors pair dont la famille a fait preuve après plusieurs tentatives de soin à l’étranger.

“Un travail sur le plan psychologique avec la famille pour la sensibiliser et la former, détailler la technique et la prise en charge postopératoire a été effectué afin qu’elle soit apte à vivre avec cette pompe sans complications”, a expliqué Dr Ismail qui a fait ses armes en cardiologie en Allemagne pendant 10 ans avant de revenir récemment au Maroc.

En effet, l’opération a été rendue possible grâce à l’expertise d’une équipe de renom. Composée de réanimateurs anesthésistes, chirurgien cardiaque, chirurgien interventionnel, technicien, perfusionniste et infirmier tous de nationalité marocaine, cette équipe a effectué en 4 ans, depuis le retour au Maroc de Dr Amrani qui la chapeaute, plus de 1500 opérations cardiaques.

LNT avec Map

