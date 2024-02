IMPACT Lab, accélérateur d’innovation africain, a dévoilé les 13 innovations choisies pour la deuxième édition du programme Launchpad Agritech. Ce projet, financé par l’Assistance Technique du Fonds Sanad et géré par Finance in Motion, en collaboration avec Domseeds, Lesieur Cristal et Sipra, vise à stimuler l’innovation dans le secteur agricole en Afrique francophone et au Maghreb, et à relever les défis majeurs auxquels sont confrontées les entreprises du secteur.

Les 13 startups sélectionnées, originaires du Maroc (AremTech, Atlas Invention, Deepleaf, Korair, PGPR Technologies, Traçagri), de Tunisie ( Anfa Solutions, InnoROV et Smart Farm) et de Côte d’Ivoire (Adara, Capture Solutions, Grainothèque et PouliCare), s’attaquent à 5 défis clés du secteur, définis en partenariat avec les parties prenantes du programme : la gestion des ressources hydriques, l’optimisation de l’utilisation des intrants, l’estimation des rendements, la gestion du matériel agricole et le suivi des élevages avicoles.

Le programme Launchpad Agritech offre aux startups sélectionnées un accompagnement personnalisé pour élaborer leur stratégie de croissance, accéder à de nouveaux marchés et collaborer avec des acteurs clés du secteur agro-alimentaire en Afrique francophone. Grâce à la participation des partenaires Domseeds, Lesieur Cristal et Sipra, les startups ont accès à une expertise sectorielle pointue et à des données essentielles pour le développement de leurs solutions agricoles novatrices. De plus, les 13 startups auront l’occasion de tester leurs produits dans les exploitations des trois partenaires afin de favoriser des partenariats mutuellement bénéfiques.

Parallèlement, les startups bénéficieront d’un accompagnement personnalisé pendant 3 mois, comprenant des formations et du coaching individuel, pour renforcer leur modèle économique et stimuler leur potentiel de croissance régionale.

