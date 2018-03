PARTAGER Immorente investit près de 150 MMDH dans la nouvelle zone franche de Kénitra

Immorente poursuit la diversification de son portefeuille d’actifs et investit près de 150 MMDH dans la réalisation et la propriété d’une usine pour le compte de l’équipementier automobile Faurecia dans la nouvelle zone franche de Kénitra.

Immorente, foncière à rendement locatif gérée par CFG Capital – filiale de CFG Bank – s’apprête à démarrer le chantier de construction d’une usine de 17,500 m² sur un foncier d’environ 4 ha, au cœur de la zone franche d’Atlantic Free Zone, à Kénitra.

La construction de cette usine, confiée au constructeur marocain TGCC, sera réalisée dans le cadre d’une opération bulit-to-suit pour le compte de l’équipementier automobile Faurecia, et ce, dans le cadre d’un contrat de location de longue durée déjà signé entre la foncière et l’industriel français.

Faurecia, l’une des entreprises technologiques de l’industrie automobile développant des solutions pour la Mobilité Durable (Sustainable Mobility) et pour le Cockpit du Futur (Smart Life on Board) a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de plus de 16 milliards d’euros et compte plus de 300 sites de production dans 35 pays.

Présent au Maroc depuis 2009 avec deux unités de production à Kénitra et Salé, cette nouvelle usine placera le groupe Faurecia parmi les principaux employeurs du secteur au Maroc. L’unité industrielle sera destinée principalement à la production d’éléments de tableaux de bord pour le compte du groupe PSA en prévision de l’ouverture prochaine d’une usine d’une capacité annuelle de 100000 à 200000 véhicules au sein d’Atlantic Free Zone.

L’investissement réalisé par Immorente, à travers une filiale dédiée, s’élève à près de 150 MMAD et la livraison de l’usine à Faurecia est prévue pour le quatrième trimestre 2018.

Créée en mai 2011 à l’initiative de CFG Bank, Immorente est une société d’investissement ayant pour objet d’acquérir ou de développer des actifs immobiliers professionnels destinés à la location. La dite société a été créé en s’inspirant du modèle des Real Estate Investment Trusts (REIT) dans le monde, des Sociétés d’Investissement Immobilier Cotées (SIIC) en France et des Organismes de Placement Collectif Immobiliers (OPCI).

Le business model de la Société est ainsi fondé sur l’acquisition d’actifs immobiliers professionnels de premier choix à usage locatif. Les loyers issus du portefeuille d’actifs sont reversés annuellement aux actionnaires d’Immorente Invest, diminution faite des dépenses liées à l’exploitation, au financement des actifs et à la gestion de la Société.

L’objectif ainsi fixé par la Société est d’offrir à ses actionnaires un rendement immobilier récurrent issu des loyers perçus d’un portefeuille diversifié, composé d’actifs de qualité.

Immorente dispose aujourd’hui d’un portefeuille d’actifs diversifié composé:

D’actifs de bureaux de premier choix, d’une superficie totale d’environ 2,000 m², à la Marina de Casablanca, abritant les sièges sociaux de First Rest International (master franchisé des restaurants McDonald’s au Maroc), SDCC (société de distribution de produits pétroliers) et Groupe SII Maroc (SS2I française);

d’un showroom automobile de près de 10,000 m² abritant le siège, les showrooms et les ateliers de la société Univers Motors, importateur concessionnaire des marques Honda, Seat et Ferrari au Maroc;

de trois magasins en propriété dans des axes de prestige à Casablanca et Rabat totalisant près de 800 m² et d’une option ferme d’investissement dans la foncière portant le projet I Dune, complexe hôtelier et commercial constitué d’un hôtel sous enseigne B&B et de commerces destinés à être loués notamment aux marques H&M, Starbucks Coffee, New Yorker, d’une superficie totale d’environ 15,000 m².

En matière de gouvernance, Immorente s’est conformée depuis sa création aux standards internationaux en matière d’asset management immobilier et le fonctionnement de la société s’organise autour d’un conseil d’administration qui s’appuie sur un comité d’investissement et un comité d’audit chargés d’arrêter les décisions d’investissement et de désinvestissement proposées par CFG capital et de s’assurer du respect de la stratégie et du fonctionnement de la foncière arrêtés par la société.

Dans le cadre de la gestion d’Immorente, CFG Capital s’appuie sur des partenaires et conseillers experts tels que CBRE, Allen&Overy, Gide Loyrette Nouel, DLA piper, AD Associés, Hdid consultants, Luséo, Sococonsult, et bien d’autres.

Il est à noter que Immorente a confié la construction de l’usine Faurecia au constructeur marocain TGCC. Présent depuis 25 ans, comptant 8500 employés et avec un chiffre d’affaires de près de de dirhams, TGCC s’impose comme un leader national dans les travaux industriels, publics et du bâtiment.

LNT avec Cp