La société Immorente Invest a annoncé deux projets d’investissement dans les secteurs de l’industrie et de la santé, pour un montant total de 180 millions de dirhams (MDH).

Ainsi, le premier projet porte sur le lancement de la construction de l’extension d’une usine louée par Faurecia à Atlantic Free Zone pour un investissement de près de 130 MDH, indique Immorente Invest dans un communiqué, publié sur le site web de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Dans le cadre de son programme d’investissement et de diversification de son portefeuille, la société compte investir dans la construction d’une extension d’une usine dans la zone d’accélération industrielle de Kénitra, précise la même source, ajoutant que le projet, dont la livraison est prévue pour le troisième trimestre de 2024, couvrira une surface de près de 9.000 m².

La construction de cette usine, confiée au constructeur marocain TGCC, sera réalisée dans le cadre d’une opération « Built-To-Suit » pour le compte de l’équipementier automobile Faurecia, et ce, à travers un contrat de location de longue durée.

S’agissant du deuxième projet, il concerne la réalisation d’un investissement dans le secteur de la santé à travers l’OPCI SYHATI IMMO pour un montant de 50 MDH.

Immorente investit dans l’OPCI SYHATI IMMO, spécialisé dans l’immobilier de santé, pour accueillir un premier investissement dans le segment santé, diversifiant ainsi son portefeuille, fait savoir le communiqué.

Et de noter que l’OPCI SYHATI IMMO porte les murs de cliniques existantes et à construire dans plusieurs villes du Royaume, lesquels sont loués par Akdital et ses filiales à travers des baux de longue durée.

Ces deux investissements viennent s’ajouter au parc immobilier existant pour atteindre un total investissement de près de 1,1 milliard de dirhams (MMDH), indique Immorente Invest, soulignant que suite à cette opération, la ventilation des investissements par segment se présente désormais comme suit: industrie 53%, bureaux 38%, commerces 5%, et santé 5%.

