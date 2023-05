C’est sur six hectares, au cœur du boulevard Biarritz à Casablanca, que les villas Plage d’Anfa ont pris place. A partir de 8 MDH, environ de 40% des unités ont déjà trouvé leurs acquéreurs.

Pour la DG Mme Houda Mamouni, le groupe a pensé ce projet tel un écrin de vie qui laisse la place à un horizon extensible à l’infini : « Une vue sur mer avec un accès direct depuis l’esplanade centrale permettra aux futurs résidents d’avoir le luxe et la fonctionnalité d’une résidence principale d’exception », a-t-elle indiqué, en notant que « notre promesse pour ce projet d’exception est d’offrir aux résidents un havre de paix en plein cœur de Casablanca sans compromis ni arbitrage à faire. Les villas Plage d’Anfa se distinguent par un niveau de finition à la hauteur des exigences de ses clients. Nous nous appliquons chaque jour avec sérieux et abnégation en ne négligeant aucun détail, en choisissant les meilleurs matériaux et en mobilisant les artisans les plus chevronnés pour offrir aux futurs résidents des villas à des standards de qualité très élevés ».

Pour rappel, les villas » Plage d’Anfa ’’ sont un projet porté par IVOIRE HOLDE, une société de promotion immobilière présidée par M. Dahman Derhem, qui conçoit et développe, pour le compte du groupe Derhem, de son président et ses actionnaires des projets résidentiels au niveau des principales villes du Royaume. Le groupe a réalisé des projets sur la ville de Rabat et de Témara, à savoir « Témara Avenue » et « 17 ZAER PARK »….

Pour ce qui est du Projet Plage d’Anfa, il s’agit d’un nouveau projet de villas d’architecte en front de mer signé Imaad Rahmouni. Situé au cœur du boulevard de Biarritz, ces villas profitent d’un emplacement donnant un accès direct sur la plage. Il s’agit aussi d’une résidence de villégiature entièrement piétonne. Toutes les circulations de véhicules se passent en sous-sol avec un accès direct aux villas.

Ce projet comprend des villas construites sur trois niveaux proposant une suite master ainsi que 3 suites junior à l’étage.

H.Z

