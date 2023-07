La ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri a indiqué mardi que dans le cadre des contrats-programmes avec les agences urbaines au titre de l’année 2023, il est prévu de mobiliser 84.000 hectares pour les activités et plus de 20.000 hectares réservés aux projets.

Dans une réponse à une question sur »l’investissement dans le domaine de l’immobilier », posée par le groupe de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) lors de la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des conseillers, elle a assuré que son département est résolument engagé en faveur de la promotion des investissements, à l’appui de l’élargissement de l’offre et aussi la simplification des procédures ainsi que la mise en place de mesures incitatives.

Elle a, à ce propos, fait état de la sortie imminente des documents d’urbanisme en zone métropolitaine, indiquant que 31 plans d’aménagement dans les grandes villes et les espaces sous pression urbanistique ont été validés jusqu’au 31 juin dernier, outre la publication d’une circulaire adressée aux Agences urbaines au sujet du nécessaire réexamen des projets non approuvés ainsi que les études de faisabilité préalables de projets qui ont permis de valider environ 1.540 projets pour un coût estimé à 14,5 milliards de dirhams et pas moins de 68.000 emplois créés lors de la première année du mandat du gouvernement.

Pour l’année en cours, la ministre a évoqué la publication de cette même circulaire qui est aujourd’hui en vigueur, en attendant de disposer des chiffres la concernant, ajoutant que cela illustre bien les efforts fournis en faveur de la promotion de l’investissement dans le domaine.

S’agissant, par ailleurs, de l’accélération d’examen des projets au titre de l’année 2022, elle a fait état de 113.000 projets dont 20 % sont de grande envergure, avec un pourcentage d’approbation de 42 %, pour un volume d’investissement de plus de 53 milliards de dirhams.

À cela, elle a ajouté la publication d’une circulaire au sujet de la remise d’une note d’informations urbanistiques, désormais numérisée et ce, dans le but d’encourager les investisseurs et leur permettre de disposer de toutes les données et documents urbanistiques, outre la création d’un portail sur l’offre territoriale.

Et de conclure en annonçant que le cadre juridique régissant l’urbanisme fait aujourd’hui l’objet d’un travail d’actualisation, en réponse aux recommandations issues du dialogue national sur l’urbanisme et l’habitat, citant, entre autres, le projet de loi modifiant et complétant la loi no 12-90 ou encore la loi relative à la création des Agences urbaines.

LNT avec Map

