Selon le comparateur Afdal.ma, les simulations de prix immobiliers offrent un aperçu des préférences des acheteurs potentiels. Depuis le début de l’année, les recherches se concentrent sur les biens compris entre 500.000 Dhs et 1,2 million de Dirhams. Cependant, il ne faudrait pas négliger d’autres segments du marché immobilier marocain qui restent assez dynamiques, notamment les logements de moins de 250.000 Dhs.

Dans le paysage immobilier marocain, une tendance claire se dégage : une demande soutenue pour les biens d’une valeur comprise entre 500 000 et 1,2 million de dirhams. Selon les simulations effectuées sur Afdal.ma, le comparateur de crédit immobilier en ligne, cette tranche de prix représente une part significative du marché, attirant principalement les salariés du secteur privé âgés de 25 à 40 ans. D’après les données recueillies auprès du comparateur, près de 41% des simulations se situent dans cette fourchette de prix convoitée.

Les biens immobiliers d’une valeur inférieure à 250 000 Dhs suscitent également un vif intérêt, représentant une part significative de 23% des simulations réalisées. Ils attirent particulièrement les jeunes acheteurs qui aspirent à devenir propriétaires de leur première résidence. Cette catégorie de biens constitue une véritable opportunité pour les jeunes ou encore les personnes disposant de revenus irréguliers souhaitant investir dans le marché immobilier.

Les simulations pour des biens immobiliers compris entre 1,5 million et 3 millions de Dirhams représentent 13% de l’ensemble. Cette fourchette de prix plus élevée attire les acheteurs plus âgés, en particulier ceux dans la tranche d’âge de 40 à 50 ans. Ces acheteurs recherchent des propriétés haut de gamme et souhaitent investir dans des résidences de prestige.

Le tout reste toutefois conditionné par l’évolution d’un marché immobilier terriblement impacté par une conjoncture inflationniste qui ne cesse de nuire gravement au pouvoir d’achat des citoyens, rendant ainsi le coût de la vie de plus en plus salé.

