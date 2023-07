La direction des taux d’intérêt continue de susciter un vif intérêt chez les acquéreurs. L’inflation qui s’accroche à des niveaux élevés reste un élément perturbateur pour les projets immobiliers des Marocains. La qualité des dossiers fera la différence et permettra de bénéficier de conditions attractives.

Selon le baromètre du comparateur de crédit immobilier Afdal.ma, les meilleurs taux d’intérêt sur 15 ans en juin étaient de 4,50% et de 4,75% sur 25 ans et plus.

Ceci étant, après trois hausses successives du taux directeur pour un total de 150 points de base en 2022, la banque centrale a décidé de faire une pause, maintenant le taux directeur inchangé à 3% après les deux premières réunions de politique monétaire en 2023. L’inflation que le cycle de resserrement monétaire est censé combattre ralentit mais demeure élevée. L’inflation sous-jacente, l’indicateur le plus surveillé par la Banque centrale, est revenue à 6,4% en mai après un pic à 8,5% en février. Ce point sur la politique monétaire est nécessaire pour comprendre l’évolution des taux d’intérêt des crédits immobiliers cette année. En effet, la hausse du taux directeur renchérit le coût d’emprunt du Trésor et par ricochet ceux des crédits immobiliers qui sont liés aux taux d’emprunt de l’Etat. Malgré un contexte bien plus difficile qu’en 2022, la qualité des dossiers fera la différence et permettra de bénéficier de conditions attractives. Selon le baromètre du comparateur de crédit immobilier Afdal.ma, les meilleures offres sur 15 ans en juin étaient de 4,50% et de 4,75% sur 25 ans et plus. Pour un montant de prêt allant de 250.000 DH à 800.000 DH, le taux d’intérêt le plus compétitif sur 15 ans s’affiche à 4,50% et 4,75% sur 25 ans. Pour un montant plus élevé, jusqu’à 1,2 million de DH, il est possible de décrocher 4,40% sur 15 ans et 4,60% sur 25 ans selon les dernières données de Afdal.ma.

Acquérir sa résidence principale est un projet de vie qui mérite réflexion et patience. La concrétisation d’un tel projet peut prendre plusieurs mois, durant lesquels les conditions du marché peuvent évoluer, tant positivement que négativement. Bien que les taux se soient stabilisés ces derniers mois, l’ajustement intervenu en février a contraint certains candidats à la propriété à revoir leur projet. Cela explique peut-être l’intérêt croissant pour les prêts d’une durée supérieure à 25 ans depuis le début de l’année, afin d’amortir l’impact de la hausse sur les mensualités visées. Les demandes de financement sur une durée de plus de 25 ans représentent désormais 15% des simulations effectuées sur Afdal.ma.

À titre de comparaison, ces demandes étaient quasiment inexistantes à la même période en 2022.

HZ

Partagez cet article :