Inflation, hausse des taux d’intérêt, baisse du pouvoir d’achat… Le marché immobilier continue de faire face à une multitude de contraintes. Selon les statistiques d’Afdal.ma, au premier trimestre, les transactions ont connu une baisse notable de 14,8%, avec un repli encore plus marqué de 17,5% dans le segment des appartements, qui représente la catégorie la plus échangée sur le marché.

Il est intéressant de noter que les appartements restent aussi de loin les biens les plus recherchés sur la plateforme, avec une part de 89% des recherches effectuées au cours des cinq premiers mois de l’année, loin devant les villas (3,7%) et les terrains (2,4%). Cette tendance témoigne de l’attrait des appartements auprès des acheteurs potentiels en raison de leur accessibilité financière.

En analysant les données relatives aux prix des biens immobiliers recherchés sur le site du courtier Afdal.ma, on constate que la moyenne s’affiche à 1,04 MDH au deuxième trimestre et 1,09 MDH au premier trimestre. Elles sont toutes deux en baisse par rapport au deux derniers trimestres 2022 où le prix moyen ressortait à 1,14 MDH.

Pour les appartements, les prix ressortent à plus de 900 000 Dhs en moyenne depuis le début de l’année, avec un pic à plus de 1 MDH en mars et un plancher de 749.598 MDH en mai. Du côté des villas, le prix moyen s’élève à 4,7 MDH. Il convient de souligner que ces prix moyens sont influencés par plusieurs facteurs, tels que l’emplacement, la taille, les aménagements et l’état du bien. Les zones urbaines populaires, telles que Casablanca, Rabat et Marrakech, affichent généralement des prix plus élevés en raison de leur attractivité économique et touristique.

Toutefois, en dépit des défis actuels auxquels fait face le marché immobilier, il existe encore de nombreuses opportunités d’achat, de vente et d’investissement, dit-on auprès d’Afdal.ma, pour qui les appartements continuent d’être la catégorie la plus prisée. Et les promoteurs immobiliers continuent de répondre à cette demande en proposant de nouveaux projets résidentiels.

Quant aux villas, bien qu’elles représentent une part plus petite du marché, elles continuent d’attirer les acquéreurs aisés à la recherche de résidences haut de gamme avec des aménagements luxueux. Pour rappel, ces biens immobiliers haut de gamme jouent un rôle important dans la diversification de l’offre sur le marché, en répondant aux besoins et aux attentes d’une population spécifique… D’ailleurs, la liquidation d’environ 40% des villas au prix faramineux de plus de 8 MDH du côté de la plage Chaoual de Casablanca, en dit certainement long !

H.Z

