Pour le DG du Groupe, ce nouveau projet résidentiel, « We Live Casa Anfa », illustre la nouvelle stratégie axée sur l’immobilier serviciel : « « We Live Casa Anfa » incarne notre engagement envers la qualité, le confort et le service. Il représente notre vision d’un mode de vie moderne, où le logement ne se limite pas à un simple espace, mais devient une expérience enrichissante. L’idée forte est avant tout de créer des lieux de vie et de travail qui répondent aux exigences modernes et aux évolutions de la société marocaine en offrant des solutions immobilières complètes, interactive et personnalisée », a-t-il indiqué.

Du côté du Groupe, on explique que l’immobilier serviciel se veut la nouvelle tendance qui s’impose dans l’univers immobilier. Il réinvente la manière dont vivent les gens, en associant des biens immobiliers résidentiels à une panoplie de services et d’équipements. Ces services clés en main vont bien au-delà de la simple gestion immobilière. Ils peuvent englober la maintenance, la sécurité, la conciergerie, l’accès à des espaces de coworking et de loisirs, la gestion des équipements, et bien d’autres prestations, adaptés aux besoins et aux attentes spécifiques de ses occupants. L’objectif principal de l’immobilier serviciel est donc de créer une expérience de vie, qui se veut à la fois pratique, communautaire et plaisante. Les résidents en quête de flexibilité et de commodité peuvent, ainsi, dire adieu aux tracas liés à la gestion immobilière.

Concrètement, un ensemble de services et d’équipement est accessible aux résidents, notamment un Espace Coworking, une Piscine en Roof top, une Salle de fitness, un Terrain de Padel, un Espace Yoga, des aires de jeux extérieur, une Piscine, E- Conciergerie, Buanderie… Située en plein cœur de Casa-Anfa, la résidence We live Casa Anfa offre une large gamme de studios de 1 chambre et des appartements d’exception de 2 et 3 chambres.

H.Z

Partagez cet article :