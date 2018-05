PARTAGER Immigration clandestine : Rabat et Madrid, mano en la mano…

Le ministre espagnol de l’Intérieur, Juan Ignacio Zoido, s’est félicité mercredi, à Marrakech, de la coopération maroco-espagnole fructueuse dans le domaine de la lutte contre l’immigration clandestine.

« J’ai remercié mon homologue marocain pour les efforts du Maroc et pour tout le travail que nous menons pour éviter des pertes humaines lors de la traversée de la Méditerranée », a-t-il déclaré à la presse, à l’issue de ses entretiens avec le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, en marge de la 5-ème conférence du Dialogue euro-africain sur la migration et le développement qu’abrite la cité ocre les 1er et 2 mai.

« Nous sommes conscients de cet effort, nous l’avons évoqué et nous sommes en train de prendre des mesures pour renforcer nos dispositifs communs pour éviter l’immigration clandestine et surtout sauver des vies humaines et éviter des pertes humaines dans les eaux de la Méditerranée occidentale », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, M. Juan Ignacio Zoido a estimé que l’Espagne est l’un des pays ayant participé à la mise en place du Processus de Rabat, relevant que les principes de solidarité, de responsabilité partagée en matière de traitement de tous les sujets de la migration sont fondamentaux et en même temps dans le strict respect des droits de l’homme.

Le responsable espagnol a plaidé pour une collaboration avec les pays d’origine, de transit et d’accueil des migrants.

« Nous sommes conscients que le Maroc a une pression migratoire plus supérieure qu’avant, eu égard à la pression en provenance de l’Afrique centrale et du Sahel qui est supérieure que dans le passé », a-t-il fait remarquer.

LNT avec Map