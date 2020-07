PARTAGER IKEA ouvre un nouveau concept de shop au Morocco Mall

Après un premier magasin ouvert en 2016 à Zenata, IKEA lance un nouveau concept de shop au Morocco Mall.

L’idée est de rapprocher IKEA des Casablancais en plaçant l’enseigne au plus près de leur zone de vie et de shopping, explique le management.

Conçu sur une superficie de 1 000 m², le nouveau magasin propose une multitude d’idées et d’inspirations pour le salon et la chambre à coucher.

Même-ci cette nouvelle adresse propose principalement les solutions de salon et de chambre à coucher, elle offre aux clients la possibilité d’acheter toute la gamme IKEA composée de plus de 7 000 articles. Les clients ont le choix d’être livrés à leur domicile ou récupérer leurs achats au magasin.

« IKEA Morocco Mall est le résultat d’une écoute active et d’une étude approfondie des besoins et aspirations des Marocains. Nous sommes désormais là où nos clients effectuent leurs achats quotidiens… Au cours de ces quatre années de présence au Maroc, nous avons remarqué que, pour les Marocains, le salon et la chambre à coucher sont les zones les plus importantes de la maison. Guidés par nos nombreux apprentissages, nous avons créé IKEA Morocco Mall, avec un fort accent sur le salon et la chambre à coucher. » déclare Adil Majd, Directeur IKEA au Maroc.

IKEA Morocco Mall répond ainsi à la demande des clients qui souhaitent effectuer tous leurs achats au même endroit. Le nouveau shop vient compléter l’offre existante de l’enseigne suédoise, composée de son magasin de Zenata et de sa boutique en ligne.

L’enseigne suédoise ouvre également, en face du magasin, le premier café IKEA du Maroc. Ce dernier propose des boissons, des Sandwichs ainsi que des produits suédois, à des prix abordables.

« Les clients peuvent s’asseoir, se détendre et siroter un café, tandis que notre équipe d’experts en mobilier s’occupe du reste. Et bien sûr, ne pas oublier la glace pour les enfants ! », souligne M. Majd. Et d’ajouter : « Avec IKEA Morocco Mall, nous voulons dépasser les attentes de nos clients, satisfaire leurs besoins et les aider à concrétiser la maison de leur rêve à travers des solutions bien conçues, intelligentes et fonctionnelles, au meilleur rapport qualité-prix. »

Le directeur d’IKEA affirme que ce deuxième magasin n’est que le début d’un plan d’expansion au Maroc. « Nous savons que les Marocains adorent IKEA. Nous voulons être plus proches d’eux avec de nouveaux points de vente proposant des expériences optimales dans des zones plus élargies. Nous leur réservons des surprises ! » conclut-il.

Le nouveau concept de shop ouvre ses portes au public mercredi 29 juillet.

AL